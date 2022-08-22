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В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
Статус беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства и регистрацию по месту жительства для получения паспорта России начали выдавать в... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T11:53
2022-08-22T11:53
2022-08-22T11:53
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Статус беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства и регистрацию по месту жительства для получения паспорта России начали выдавать в Херсонской области. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.Губарева пояснила, что к местным властям поступили сотни обращений от людей, которые хотят оформить российские документы, но при этом не имеют на руках действующих украинских. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев поручил проработать этот вопрос и с сегодняшнего дня нужные для паспорта гражданина РФ документы уже выдаются.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
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херсонская область, общество
В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
Замглавы ВГА Губарева: в Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Статус беженца, временное удостоверение личности лица без гражданства и регистрацию по месту жительства для получения паспорта России начали выдавать в Херсонской области. Об этом сообщила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.
"С понедельника, 22 августа, на территории области можно получить временное убежище, временное удостоверение личности лица без гражданства, а также регистрацию по месту проживания", - сообщила она в своем Telegram-канале.
Губарева пояснила, что к местным властям поступили сотни обращений от людей, которые хотят оформить российские документы, но при этом не имеют на руках действующих украинских. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев поручил проработать этот вопрос и с сегодняшнего дня нужные для паспорта гражданина РФ документы уже выдаются.
"Данные статусы и удостоверения позволяет не только свободно пользоваться практически всеми благами гражданина РФ, но и в дальнейшем получить заветный паспорт с двухглавым орлом", - заключила она.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.