https://crimea.ria.ru/20220822/rospotrebnadzor-zapretil-kupanie-na-plyazhakh-chetyrekh-munitsipalitetov-kryma-1124252871.html

Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма

Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма

По результатам проверки качества морской воды выявлены нестандартные пробы, запрещено купание на нескольких пляжах в четырех муниципалитетах Крыма. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T18:27

2022-08-22T18:27

2022-08-22T18:27

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. По результатам проверки качества морской воды выявлены нестандартные пробы, запрещено купание на нескольких пляжах в четырех муниципалитетах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.Пеньковская отметила, что при несоответствии качества морской воды установленным гигиеническим нормативам, купание запрещается ввиду угрозы жизни и здоровью. Запрет снимается как только показатели приходят в норму. При этом отбор проб воды берется ежедневно.По данным Минкурортов РК, в этом году в Крыму работают 446 пляжей. Больше всего пляжных территорий в Алуште – 90, Евпатории – 84, и Ялте – 81.Ранее ученые назвали главные источники микропластика на крымских пляжах.

https://crimea.ria.ru/20220721/rospotrebnadzor-nazval-luchshie-plyazhi-kryma-1123920961.html

https://crimea.ria.ru/20220616/musor-iz-turtsii-i-pyatikratnyy-rost-plastika-uchenye-o-plyazhakh-sevastopolya-1123551294.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, роспотребнадзор, общество