Роспотребнадзор запретил купание на пляжах четырех муниципалитетов Крыма
Роспотребнадзор запретил купание на пляжах Ялты, Севастополя, Керчи и Ленинского района
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗамок на пляже Алушты
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. По результатам проверки качества морской воды выявлены нестандартные пробы, запрещено купание на нескольких пляжах в четырех муниципалитетах Крыма. Об этом РИА Новости Крым сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская.
"На сегодняшний день у нас закрыт один пляж в Ялте, два в Севастополе, один в Керчи и два в Ленинском районе в связи с нестандартными результатами качества морской воды. На территории пляжей установлены флагштоки о запрете купания", – сказала она и отметила, что загорать на них можно.
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Пеньковская отметила, что при несоответствии качества морской воды установленным гигиеническим нормативам, купание запрещается ввиду угрозы жизни и здоровью. Запрет снимается как только показатели приходят в норму. При этом отбор проб воды берется ежедневно.
"Завтра запрет может быть установлен на совершенно других пляжах. Если качество воды будет нормальным, запрет снимут. Данные меняются каждый день. Пробы отбираются не на всех пляжах одномоментно, грубо говоря, по понедельникам. На каждом пляже исследование воды идет в определенном графике, в том числе, в зависимости от предыдущих показателей. Исследования воды также проводят предприниматели в рамках своего производственного контроля", – пояснила Пеньковская.
По данным Минкурортов РК, в этом году в Крыму работают 446 пляжей. Больше всего пляжных территорий в Алуште – 90, Евпатории – 84, и Ялте – 81.
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