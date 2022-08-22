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Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев
Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев
Вечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T18:54
2022-08-22T19:12
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие."Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой", - заверил он.Ранее Развожаев сообщил о проверке укрытий в городе. По итогу он дал поручение разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи. Он также разъяснил механизм действия при возможных угрозах для жителей и гостей города-героя.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
https://crimea.ria.ru/20220820/sevastopoltsev-nichem-ne-napugaesh--razvozzhaev-1124233572.html
https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев

Губернатор Развожаев: в понедельник вечером над Севастополем сработала система ПВО

18:54 22.08.2022 (обновлено: 19:12 22.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь, вид на Константиновскую батарею
Севастополь, вид на Константиновскую батарею - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В 18.15 в районе Верхнесадового сработала ПВО. Был сбит объект. На большой высоте, поэтому звук был слышен в разных частях города. Предварительно – снова беспилотник", - написал губернатор.
Развожаев обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
20 августа, 17:14
Севастопольцев ничем не напугаешь – Развожаев
"Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой", - заверил он.
Ранее Развожаев сообщил о проверке укрытий в городе. По итогу он дал поручение разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи. Он также разъяснил механизм действия при возможных угрозах для жителей и гостей города-героя.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.
Мыс Хрустальный в Севастополе
12:58
В Севастополе проверили убежища
Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
 
СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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