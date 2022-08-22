https://crimea.ria.ru/20220822/nad-sevastopolem-srabotalo-pvo--razvozhaev-1124253600.html

Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев

Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Над Севастополем сработала ПВО – Развожаев

Вечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T18:54

2022-08-22T18:54

2022-08-22T19:12

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник в районе села Верхнесадовое в Нахимовском районе Севастополя сработала система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев обратился к жителям и гостям города с просьбой сохранять спокойствие."Сохраняем спокойствие, город под надежной защитой", - заверил он.Ранее Развожаев сообщил о проверке укрытий в городе. По итогу он дал поручение разместить указатели, где расположены убежища. Маркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи. Он также разъяснил механизм действия при возможных угрозах для жителей и гостей города-героя.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Вечером горожане снова слышали хлопки – работали системы ПВО.Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.

https://crimea.ria.ru/20220820/sevastopoltsev-nichem-ne-napugaesh--razvozzhaev-1124233572.html

https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя