Рейтинг@Mail.ru
Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220820/razvozhaev-v-sevastopole-vnov-rabotaet-pvo-1124235650.html
Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО
Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО
В Севастополе работает система противовоздушной обороны, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T21:34
2022-08-20T21:40
михаил развожаев
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863620_0:15:1620:926_1920x0_80_0_0_9b909adf56d7658e3610bb4d16fd9da0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в Telegram-канале. Кроме того, губернатор обратился с просьбой к жителям и гостям города: "Поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", — добавил он.Утром в субботу, 20 августа беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220820/sevastopoltsev-nichem-ne-napugaesh--razvozzhaev-1124233572.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/02/1119863620_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_75700e7bd43be40d53950c0c7b322593.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя
Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о работе ПВО над городом

21:34 20.08.2022 (обновлено: 21:40 20.08.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в Telegram-канале.
Кроме того, губернатор обратился с просьбой к жителям и гостям города: "Поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", — добавил он.
Утром в субботу, 20 августа беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта >>
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
17:14
Севастопольцев ничем не напугаешь – Развожаев
Михаил РазвожаевСевастопольБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:34Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО
20:10Главные события и комментарии дня: 20 августа
19:59Чем опасны укусы пчел, ос, шершней и шмелей – аллерголог
19:07С небес на землю: как работает санавиация в Крыму
18:31Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
18:20Семь машин загорелись после ДТП с грузовиком под Вологдой
18:12О правде, взрослости и дружбе: кот Мостик с коллегами съездил в "Орленок"
17:42На главу Мариуполя совершено покушение – источник
17:14Севастопольцев ничем не напугаешь – Развожаев
17:08Эксперт рассказал, как наступает смерть при отравлении ботулотоксином
15:31Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо был отравлен — Минобороны РФ
15:27Приграничные школы в Курской области переходят на удаленку
14:59Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели
14:15В Сочи произошло землетрясение
13:49Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
13:31Жуткое ДТП с автобусом в Турции: 15 погибших, 22 раненых
13:23Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым
13:06Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
12:42Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
12:03Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом
Лента новостейМолния