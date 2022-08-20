https://crimea.ria.ru/20220820/razvozhaev-v-sevastopole-vnov-rabotaet-pvo-1124235650.html

Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО

Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Развожаев: в Севастополе вновь работает ПВО

В Севастополе работает система противовоздушной обороны, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T21:34

2022-08-20T21:34

2022-08-20T21:40

михаил развожаев

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости Крым. В Севастополе работает система противовоздушной обороны, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."В Севастополе вновь работает ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие", — написал он в Telegram-канале. Кроме того, губернатор обратился с просьбой к жителям и гостям города: "Поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны", — добавил он.Утром в субботу, 20 августа беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе — сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа — попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории.Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта >>

https://crimea.ria.ru/20220820/sevastopoltsev-nichem-ne-napugaesh--razvozzhaev-1124233572.html

севастополь

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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя