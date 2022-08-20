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Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
Атаки беспилотников по военным объектам в Крыму и Севастополе были тщательно и профессионально спланированы. Аппараты движутся по заранее проработанной... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T12:42
2022-08-20T12:42
безопасность республики крым и севастополя
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Атаки беспилотников по военным объектам в Крыму и Севастополе были тщательно и профессионально спланированы. Аппараты движутся по заранее проработанной траектории, которая находится в слепой зоне средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил военный эксперт Алексей Леонков.Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории. По мнению Леонкова, эти атаки – тщательно и спланированные акции противника.По словам эксперта, такого рода акции тщательно готовятся: производится оптико-электронная разведка местности с использованием космической радиоразведки. Определяется расположение комплексов ПВО, зона покрытия и слепые зоны. Выбирается наиболее оптимальный маршрут для запуска аппарата.Леонков предполагает, что маршрут беспилотника был проложен по морю на очень низкой высоте – таким образом он остается невидимым для системы ПВО.Беспилотник, который предположительно применялся для атаки штаба флота в Севастополе, военный аналитик отнес к среднему классу, дальность полета такого аппарата порядка 200 километров.Действовать против такого оружия можно только комплексной противовоздушной обороной, считает он. Для этого по побережью Крыма необходимо размещать дополнительные РЛС, которые смогут эффективно отслеживать заходы беспилотников с акватории Черного моря."Такого рода тактика применяется для стационарных объектов, поэтому беспилотники и приравнивают к ракетам средней дальности, фактически это та же самая ракета, которая идет по координатам", – уточнил эксперт.Леонков убежден, что оборонные ведомства уже занимаются вопросом профилактики таких атак и усиливают меры защиты.
https://crimea.ria.ru/20220820/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskuyu-rls-i-shest-ukrainskikh-bpla-1124230366.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта

Эксперт Ленков об атаках БПЛА по Крыму

12:42 20.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым, Елена Стрельченко. Атаки беспилотников по военным объектам в Крыму и Севастополе были тщательно и профессионально спланированы. Аппараты движутся по заранее проработанной траектории, которая находится в слепой зоне средств противовоздушной обороны и радиолокационных станций. Такое мнение РИА Новости Крым озвучил военный эксперт Алексей Леонков.
Утром в субботу, 20 августа, беспилотный летательный аппарат атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. Он был сбит в воздухе – сработал пост воздушной обороны флота, однако устройство упало на крышу здания штаба и загорелось. Системы ПВО на полуострове активно работают с 18 августа – попытки атаковать военные объекты зафиксированы в Керчи, Севастополе и Евпатории. По мнению Леонкова, эти атаки – тщательно и спланированные акции противника.
По словам эксперта, такого рода акции тщательно готовятся: производится оптико-электронная разведка местности с использованием космической радиоразведки. Определяется расположение комплексов ПВО, зона покрытия и слепые зоны. Выбирается наиболее оптимальный маршрут для запуска аппарата.
Леонков предполагает, что маршрут беспилотника был проложен по морю на очень низкой высоте – таким образом он остается невидимым для системы ПВО.
Беспилотник, который предположительно применялся для атаки штаба флота в Севастополе, военный аналитик отнес к среднему классу, дальность полета такого аппарата порядка 200 километров.
"Такого рода беспилотники заглушить сложно, потому что у него нет канала управления. Он идет в автоматическом режиме по заложенным координатам. У аппарата есть некий прообраз бортовой цифровой вычислительной машины – инерциальная навигационная система, которая прокладывает маршрут. Проложить его можно, обладая информацией обо всех точках поворота, так называемых реперных точках, и координатами", – констатировал Леонков.
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Действовать против такого оружия можно только комплексной противовоздушной обороной, считает он. Для этого по побережью Крыма необходимо размещать дополнительные РЛС, которые смогут эффективно отслеживать заходы беспилотников с акватории Черного моря.
"Такого рода тактика применяется для стационарных объектов, поэтому беспилотники и приравнивают к ракетам средней дальности, фактически это та же самая ракета, которая идет по координатам", – уточнил эксперт.
В заключении он отметил, что беспилотники несут "определенного рода угрозу, но не являются "оружием массового поражения, из-за которого нужно поднимать панику".
Леонков убежден, что оборонные ведомства уже занимаются вопросом профилактики таких атак и усиливают меры защиты.
Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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