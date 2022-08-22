https://crimea.ria.ru/20220822/gubernator-sevastopolya-rasskazal-kak-sebya-vesti-v-sluchae-signala-trevogi-1124246958.html
Губернатор Севастополя рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги
Губернатор Севастополя рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Губернатор Севастополя рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил на всякий случай привести в порядок укрытия и обозначить их соответствующими табличками, чтобы в случае... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T13:36
2022-08-22T13:36
2022-08-22T13:49
севастополь
михаил развожаев
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил на всякий случай привести в порядок укрытия и обозначить их соответствующими табличками, чтобы в случае возникновения угрозы жители и гости города могли уйти в безопасное место.По его словам, за последние четыре дня никаких серьезных происшествий, за исключением падения сбитого БПЛА на крышу штаба ЧФ, не произошло, однако у местных жителей возникает много вопросов на тему алгоритма действий в случае угрозы. В этом случае, подчеркнул губернатор, будет проведено оповещение населения и все смогут своевременно принять меры."Если будет реальная опасность, то оповещение будет происходить по системе оповещения через все каналы информации. Четыре дня были достаточно напряженные, но мы ни разу не принимали решения о серьезной тревоге. У нас все отработано, есть каналы оповещения, при необходимости это будет задействовано. Однако люди должны четко понимать свою модель поведения, если такой сигнал зазвучит", - сказал губернатор.В этом случае людям необходимо следовать рекомендациям, которые будут даны. В Севастополе есть общегородские укрытия, которые в ближайшие дни будут оборудованы соответствующими табличками, также спрятаться можно в подвалах многоквартирных домов. Однако важно, чтобы все они были приведены в нормативное состояние.Также губернатор Севастополя сообщил, что поручил проработать в целях общественной безопасности вопрос формирования добровольных народных дружин в городе."Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему. Действительно, лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев", - добавил Развожаев.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Севастополь под надежной защитой и городу ничего не угрожает, однако на всякий случай он проверил состояние укрытий.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-sevastopole-proverili-ubezhischa-1124246357.html
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севастополь, михаил развожаев, общество, безопасность республики крым и севастополя
Губернатор Севастополя рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги
Губернатор Севастополя Развожаев рассказал, как себя вести в случае сигнала тревоги
13:36 22.08.2022 (обновлено: 13:49 22.08.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым
. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил на всякий случай привести в порядок укрытия
и обозначить их соответствующими табличками, чтобы в случае возникновения угрозы жители и гости города могли уйти в безопасное место.
По его словам, за последние четыре дня никаких серьезных происшествий, за исключением падения сбитого БПЛА на крышу штаба ЧФ,
не произошло, однако у местных жителей возникает много вопросов на тему алгоритма действий в случае угрозы. В этом случае, подчеркнул губернатор, будет проведено оповещение населения и все смогут своевременно принять меры.
"Если будет реальная опасность, то оповещение будет происходить по системе оповещения через все каналы информации. Четыре дня были достаточно напряженные, но мы ни разу не принимали решения о серьезной тревоге. У нас все отработано, есть каналы оповещения, при необходимости это будет задействовано. Однако люди должны четко понимать свою модель поведения, если такой сигнал зазвучит", - сказал губернатор.
В этом случае людям необходимо следовать рекомендациям, которые будут даны. В Севастополе есть общегородские укрытия, которые в ближайшие дни будут оборудованы соответствующими табличками, также спрятаться можно в подвалах многоквартирных домов. Однако важно, чтобы все они были приведены в нормативное состояние.
"У нас есть определенное количество объектов, они в разном состоянии, я их все осмотрел. Это так называемые большие укрытия, сейчас дал поручение часть из них дополнительно привести в порядок. Общегородские укрытия должны быть обозначены соответствующими заметными знаками, чтобы люди при необходимости могли направиться к ним. Но основное – это подвалы жилых многоквартирных домов. Каждый подвал должен быть проверен и убран, ключи должны быть исправными. Если поступит реальный сигнал об опасности, то люди должны спуститься в подвал своего дома", - сказал он.
Также губернатор Севастополя сообщил, что поручил проработать в целях общественной безопасности вопрос формирования добровольных народных дружин в городе.
"Сегодня департаменту общественной безопасности поручаю продумать эту систему. Действительно, лишним не будет, если мы организуем в городе дополнительное патрулирование с помощью добровольцев", - добавил Развожаев.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Севастополь под надежной защитой
и городу ничего не угрожает, однако на всякий случай он проверил состояние укрытий.