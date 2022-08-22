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В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220822/v-kakom-poryadke-budut-vydavat-dokumenty-v-zaporozhe--vlasti-1124251247.html
В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти
В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти - РИА Новости Крым, 22.08.2022
В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти
В Запорожской области определили порядок оформления документов гражданам и лицами без гражданства, которые находятся на территории региона. Соответствующий указ РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T17:26
2022-08-22T17:26
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
евгений балицкий
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области определили порядок оформления документов гражданам и лицами без гражданства, которые находятся на территории региона. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий."Мной подписан указ о порядке оформления документов гражданам и лицам без гражданства на территории Запорожской области. Это позволит гарантировать соблюдение прав людей, которые по каким-то причинам остались без документов", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, прибывшим на территорию области гражданам Украины выдадут документ о предоставлении временного убежища, а лица без гражданства получат временное удостоверение. При этом пребывающие должны пройти процедуру установления личности, отметил Балицкий.Пройти регистрацию граждане Украины и России смогут по месту проживания, месту жительства или пребывания на территории области.По данным на 15 августа, за получением российских паспортов обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html
https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-otsenila-itogi-oprosov-o-vkhozhdenii-zaporozhskoy-oblasti-v-sostav-rf-1124224567.html
https://crimea.ria.ru/20220815/za-pasportami-rf-obratilis-bolee-30-tysyach-zhiteley-zaporozhskoy-oblasti-1124168968.html
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запорожская область, евгений балицкий, общество
В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти

Глава ВГА Запорожья Балицкий подписал указ о порядке оформления документов для прибывших

17:26 22.08.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота Пенсионного фонда в Мелитополе
Работа Пенсионного фонда в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области определили порядок оформления документов гражданам и лицами без гражданства, которые находятся на территории региона. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий.
"Мной подписан указ о порядке оформления документов гражданам и лицам без гражданства на территории Запорожской области. Это позволит гарантировать соблюдение прав людей, которые по каким-то причинам остались без документов", - написал он в своем Telegram-канале.
Паспорт России и Украины - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
11:53Новая жизнь на освобожденных территориях
В Херсоне начали выдачу документов для оформления паспорта РФ
По его словам, прибывшим на территорию области гражданам Украины выдадут документ о предоставлении временного убежища, а лица без гражданства получат временное удостоверение. При этом пребывающие должны пройти процедуру установления личности, отметил Балицкий.
Пройти регистрацию граждане Украины и России смогут по месту проживания, месту жительства или пребывания на территории области.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 21.08.2022
Вчера, 18:51Новая жизнь на освобожденных территориях
Эксперт оценила итоги опросов о вхождении Запорожской области в состав РФ
По данным на 15 августа, за получением российских паспортов обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.
Выдача российских паспортов жителям Бердянска - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 15:03Новая жизнь на освобожденных территориях
За паспортами РФ обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьЕвгений БалицкийОбщество
 
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