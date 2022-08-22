https://crimea.ria.ru/20220822/v-kakom-poryadke-budut-vydavat-dokumenty-v-zaporozhe--vlasti-1124251247.html

В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти

В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти - РИА Новости Крым, 22.08.2022

В каком порядке будут выдавать документы в Запорожье – власти

В Запорожской области определили порядок оформления документов гражданам и лицами без гражданства, которые находятся на территории региона. Соответствующий указ РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T17:26

2022-08-22T17:26

2022-08-22T17:26

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

евгений балицкий

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области определили порядок оформления документов гражданам и лицами без гражданства, которые находятся на территории региона. Соответствующий указ подписал глава военно-гражданской администрации Евгений Балицкий."Мной подписан указ о порядке оформления документов гражданам и лицам без гражданства на территории Запорожской области. Это позволит гарантировать соблюдение прав людей, которые по каким-то причинам остались без документов", - написал он в своем Telegram-канале.По его словам, прибывшим на территорию области гражданам Украины выдадут документ о предоставлении временного убежища, а лица без гражданства получат временное удостоверение. При этом пребывающие должны пройти процедуру установления личности, отметил Балицкий.Пройти регистрацию граждане Украины и России смогут по месту проживания, месту жительства или пребывания на территории области.По данным на 15 августа, за получением российских паспортов обратились более 30 тысяч жителей Запорожской области.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Обсуждается вопрос проведения референдума в обоих регионах в один день. По предварительным данным, голосование может состояться в сентябре.

https://crimea.ria.ru/20220822/v-khersone-nachali-vydachu-dokumentov-dlya-oformleniya-pasporta-rf-1124244588.html

https://crimea.ria.ru/20220821/ekspert-otsenila-itogi-oprosov-o-vkhozhdenii-zaporozhskoy-oblasti-v-sostav-rf-1124224567.html

https://crimea.ria.ru/20220815/za-pasportami-rf-obratilis-bolee-30-tysyach-zhiteley-zaporozhskoy-oblasti-1124168968.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, общество