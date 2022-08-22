https://crimea.ria.ru/20220822/evrosoyuz-budet-gotovit-voennykh-vsu-ryadom-s-ukrainoy-borrel-1124248076.html

Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной— Боррель

Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной— Боррель - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Евросоюз будет готовить военных ВСУ рядом с Украиной— Боррель

Европейская тренировочная миссия будет готовить украинских военных на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза. Об этом в понедельник заявил... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T14:50

2022-08-22T14:50

2022-08-22T14:50

европейский союз

украина

всу (вооруженные силы украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Европейская тренировочная миссия будет готовить украинских военных на территории одной из соседних с Украиной стран Евросоюза. Об этом в понедельник заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет РИА Новости."Это будет не на Украине, а на территории соседней страны", — цитирует Борреля агентство.Глава дипломатии Евросоюза отметил, что подготовка украинских военных уже проводится несколькими европейскими странами. По его словам, это необходимо для эксплуатации поставляемой украинским вооруженным силам техники."Украинские солдаты уже проходят подготовку в Польше, Чехии, Великобритании и Франции. Мы поставляем достаточно сложное вооружение, для его эксплуатации необходима подготовка", — пояснил Боррель.Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признал, что украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный удар, если их не устроит цель. В Минобороны это заявление назвали доказательством прямого вовлечения Вашингтона в конфликт на Украине, вопреки заявлениям Белого Дома и Пентагона.Как ранее подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, чем дольше Запад будет "накачивать" Украину оружием, тем дольше продлится конфликт и агония киевского нацистского режима.

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https://crimea.ria.ru/20220821/rossiyskie-voenspetsy-vyyavili-slabye-mesta-oruzhiya-nato-na-ukraine--shoygu-1124238411.html

https://crimea.ria.ru/20220805/chast-zapadnogo-oruzhiya-vyvozitsya-iz-ukrainy-cherez-turtsiyu--ekspert-1124068932.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз, украина, всу (вооруженные силы украины), в мире