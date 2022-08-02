https://crimea.ria.ru/20220802/vashington-napryamuyu-vovlechen-v-konflikt-na-ukraine--minoborony-1124036883.html

Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине — Минобороны

Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Вашингтон напрямую вовлечен в конфликт на Украине — Минобороны

Официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T14:47

2022-08-02T14:47

2022-08-02T14:56

министерство обороны рф

сша

специальная военная операция рф на украине

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Вадима Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева подтверждает, что США напрямую вовлечены в конфликт на Украине. Об этом заявили в Министерстве обороны России.Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал The Telegraph, что при использовании HIMARS украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Он также уведомил о консультациях между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, "которые позволили бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (США) недовольны намеченной целью""Именно администрация (президента США Джо) Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей", — говорится в сообщении.Уточняется, что Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня HIMARS.Там отметили, что администрация Байдена и Зеленского напрямую несет политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине."Больше ни у кого на Украине и в мире не должно быть никаких сомнений, что удары ракетами HIMARS по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и, безусловно, удар 29 июля по следственному изолятору в Еленовке, убившему 50 и покалечившему 73 военнопленных украинцев, были спланированы режимом Зеленского и одобрены Вашингтоном", — заявили в оборонном ведомстве.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По информации ведомства, 50 человек погибли, 73 ранены.Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО.

https://crimea.ria.ru/20220802/priznanie-iz-kieva-ukraina-konsultiruetsya-s-ssha-pered-udarami-iz-himars-1124032302.html

https://crimea.ria.ru/20220802/zakharova-zhestko-vyskazalas-o-prichinakh-udara-vsu-po-elenovke-1124035435.html

https://crimea.ria.ru/20220731/rossiya-priglasila-oon-rassledovat-udar-vsu-po-sizo-v-elenovke-1124011694.html

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