https://crimea.ria.ru/20220802/priznanie-iz-kieva-ukraina-konsultiruetsya-s-ssha-pered-udarami-iz-himars-1124032302.html
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS
Украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T10:21
2022-08-02T10:21
2022-08-02T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный удар, если их не устроит цель. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке >>По словам Скибицкого, при использовании HIMARS украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Однако, утверждает он, непосредственные сведения для наведения им никто не предоставляет.Представитель украинской разведки также не ответил на вопрос, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки".Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS >>"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", – сказал он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По информации ведомства, 50 человек погибли, 73 ранены.Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО.
https://crimea.ria.ru/20220802/vsu-vypustili-po-lnr-12-raket-iz-himars-est-razrusheniya-1124031278.html
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РИА Новости Крым
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украина, сша, в мире
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS
Минобороны Украины: Киев консультируется с США по поводу целей для ударов из HIMARS
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный удар, если их не устроит цель. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
"Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (США) недовольны намеченной целью", – приводит газета слова разведчика.
По словам Скибицкого, при использовании HIMARS украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Однако, утверждает он, непосредственные сведения для наведения им никто не предоставляет.
Представитель украинской разведки также не ответил на вопрос, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки".
"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", – сказал он.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе
, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По информации ведомства, 50 человек погибли, 73 ранены.
Россия пригласила
ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО.