Рейтинг@Mail.ru
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220802/priznanie-iz-kieva-ukraina-konsultiruetsya-s-ssha-pered-udarami-iz-himars-1124032302.html
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS
Украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T10:21
2022-08-02T10:21
украина
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1e/1124004036_0:20:1151:667_1920x0_80_0_0_cfee631501df2068885a59976cc8b383.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный удар, если их не устроит цель. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке &gt;&gt;По словам Скибицкого, при использовании HIMARS украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Однако, утверждает он, непосредственные сведения для наведения им никто не предоставляет.Представитель украинской разведки также не ответил на вопрос, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки".Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS &gt;&gt;"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", – сказал он.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По информации ведомства, 50 человек погибли, 73 ранены.Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО.
https://crimea.ria.ru/20220802/vsu-vypustili-po-lnr-12-raket-iz-himars-est-razrusheniya-1124031278.html
https://crimea.ria.ru/20220729/vsu-udarili-po-zheleznoy-doroge-v-zaporozhskoy-oblasti-1124001218.html
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1e/1124004036_119:0:1032:685_1920x0_80_0_0_0a3d518cad7b34fda4d3938bc06e08a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, сша, в мире
Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS

Минобороны Украины: Киев консультируется с США по поводу целей для ударов из HIMARS

10:21 02.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Украинская разведка консультируется с США перед тем, как нанести удары из ракетных систем залпового огня HIMARS, при этом американцы могут отменить намеченный удар, если их не устроит цель. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на представителя главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого.
Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке >>
"Он указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки, если они (США) недовольны намеченной целью", – приводит газета слова разведчика.
Запуск ракет Высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
09:18
ВСУ выпустили по ЛНР 12 ракет из HIMARS: есть разрушения
По словам Скибицкого, при использовании HIMARS украинские военные руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени". Однако, утверждает он, непосредственные сведения для наведения им никто не предоставляет.
Представитель украинской разведки также не ответил на вопрос, используют ли ВСУ британские и американские спутники при обстрелах, но выразил мнение, что у них "очень хорошие снимки".
Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS >>
"Мы хорошо сотрудничаем в этой области с нашими партнерами в Соединенном Королевстве. У нас очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями", – сказал он.
Последствия удара ВСУ по железнодорожному полотну станции Камыш-Заря
29 июля, 18:54
ВСУ ударили по железной дороге в Запорожской области из HIMARS
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ночь на 29 июля ВСУ ударили ракетами HIMARS по следственному изолятору у Еленовки в Донбассе, где содержатся украинские военнопленные, в том числе боевики формирования "Азов". По данным Минобороны РФ, в колонии содержались 193 человека, в том числе украинские военнопленные, сдавшиеся российским военным в ходе демилитаризации комбината "Азовсталь" в Мариуполе. По информации ведомства, 50 человек погибли, 73 ранены.
Россия пригласила ООН и Международный комитет Красного креста (МККК) присоединиться к расследованию удара по СИЗО.
 
УкраинаСШАВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:00Безопасность Крыма и Причерноморья: скрытые угрозы на фоне СВО
12:47Тяжелая операция: как в крымских горах спасли туриста
12:31Шойгу рассказал об успехах российской армии и освобождении сел ДНР
12:27Зеленский поменял условия военной службы для иностранных наемников
12:19В ЦИК рассказали о попытках Запада вмешаться в выборы в России
12:13Массовое отключение: часть Крыма осталась без воды из-за аварий
12:04Во вторник на Крым обрушатся ливни и град
11:53Треть россиян убеждены, что Солнце вращается вокруг Земли – опрос
11:45РНКБ за 7 месяцев выдал более 10 млрд рублей ипотечных кредитов
11:18Часть Симферополя в среду останется без света
11:14Крымчанин шесть лет насиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы
10:46Крымчане отдали мошенникам 8 млн рублей за неделю
10:41Житель Ялты ответит за страшное ДТП с пострадавшими детьми
10:34Алупка и Евпатория получат 336 млн рублей на обустройство турцентров
10:21Признание из Киева: Украина консультируется с США перед ударами из HIMARS
10:12Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:02Выплата ветеранам войны в Херсонской области: как получить
09:41Чиновник из Керчи попался на взятке за "покровительство" – приговор суда
09:18ВСУ выпустили по ЛНР 12 ракет из HIMARS: есть разрушения
08:59Пять человек пострадали в ночном ДТП под Судаком
Лента новостейМолния