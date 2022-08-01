https://crimea.ria.ru/20220801/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskie-harpoon-i-himars-1124024376.html

Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS

Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS - РИА Новости Крым, 01.08.2022

Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS

В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon, две пусковые установки РСЗО HIMARS и до 260... РИА Новости Крым, 01.08.2022

2022-08-01T13:15

2022-08-01T13:15

2022-08-01T13:15

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon, две пусковые установки РСЗО HIMARS и до 260 украинских националистов и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины >>"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники", – добавил Конашенков.Также уничтожено два склада боеприпасов под Северском и Калениками и артиллерийская батарея ВСУ в районе Уманского (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе Никополя Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах.За сутки также подавлены восемь украинских взводов ВРЗО "Град" и шесть артиллерийских минометных взводов на огневых позициях в районах Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса >>Кроме того, российские ПВО сбили десять украинских беспилотников в небе над Макеевкой и Петропавловкой ДНР, Любимовкой Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.

https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html

https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков