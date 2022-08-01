Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220801/rossiyskie-voennye-unichtozhili-amerikanskie-harpoon-i-himars-1124024376.html
Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS
Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS - РИА Новости Крым, 01.08.2022
Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS
В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon, две пусковые установки РСЗО HIMARS и до 260... РИА Новости Крым, 01.08.2022
2022-08-01T13:15
2022-08-01T13:15
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123531936_0:0:1527:858_1920x0_80_0_0_16c515eea6e8af2f51d223e0e41f4cc0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon, две пусковые установки РСЗО HIMARS и до 260 украинских националистов и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины &gt;&gt;"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники", – добавил Конашенков.Также уничтожено два склада боеприпасов под Северском и Калениками и артиллерийская батарея ВСУ в районе Уманского (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе Никополя Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах.За сутки также подавлены восемь украинских взводов ВРЗО "Град" и шесть артиллерийских минометных взводов на огневых позициях в районах Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса &gt;&gt;Кроме того, российские ПВО сбили десять украинских беспилотников в небе над Макеевкой и Петропавловкой ДНР, Любимовкой Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.
https://crimea.ria.ru/20220729/kak-mozhet-izmenitsya-geografiya-spetsoperatsii-na-ukraine--mnenie-1123989153.html
https://crimea.ria.ru/20220730/opublikovany-spiski-pogibshikh-pri-udare-po-sizo-v-elenovke-1124005749.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0e/1123531936_147:0:1348:901_1920x0_80_0_0_d88710ea767364161fc6f0a7e7468662.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS

МО РФ: пусковые установки Harpoon и HIMARS уничтожены в ходе спецоперации

13:15 01.08.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЛетчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
Летчики штурмовой авиации нанесли удары по позициям ВСУ
© Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В ходе спецоперации за минувшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку американского комплекса Harpoon, две пусковые установки РСЗО HIMARS и до 260 украинских националистов и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
По его данным, пусковая установка американского противокорабельного ракетного комплекса Harpoon уничтожена в Одесской области. Кроме того, в Харькове на территории завода "Украинские энергетические машины" уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 53 украинских националиста и иностранных наемника.
ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины >>
"Высокоточным оружием ВКС России в районе города Харьков нанесен удар по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Уничтожено до 200 националистов и семь единиц бронетехники", – добавил Конашенков.
Аэродром базирования Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
29 июля, 07:58
Как может измениться география спецоперации на Украине – мнение
Также уничтожено два склада боеприпасов под Северском и Калениками и артиллерийская батарея ВСУ в районе Уманского (ДНР), центр обеспечения горюче-смазочными материалами военной техники ВСУ в районе Никополя Днепропетровской области, а также живая сила и военная техника противника в 239-ти районах.
"Из-за больших безвозвратных потерь в 93-й механизированной бригаде ВСУ на Харьковском направлении и в 128-й горно-штурмовой бригаде на Запорожском направлении, отмечается массовое оставление боевых позиций и дезертирство личного состава этих соединений в центральные и западные районы Украины", – сообщают в оборонном ведомстве.
За сутки также подавлены восемь украинских взводов ВРЗО "Град" и шесть артиллерийских минометных взводов на огневых позициях в районах Сухая Балка, Петровское, Водяное, Тоненькое, Курдюмовка и Дзержинск Донецкой Народной Республики.
Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса >>
Кроме того, российские ПВО сбили десять украинских беспилотников в небе над Макеевкой и Петропавловкой ДНР, Любимовкой Запорожской области, а также Червоный Яр, Красное, Андреевка, Заводы, Вернополье и Изюм Харьковской области.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
30 июля, 13:28
Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФИгорь Конашенков
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Президент Болгарии распустил парламент и назначил досрочные выборы
14:29Атака на Штаб ЧФ: в Севастополе рассказали о состоянии раненых
13:48Выжившие на Украине иностранные боевики станут серьезной угрозой – МИД РФ
13:25В Крыму урожай зерновых на 40% превысил показатели прошлого года
13:15Российские военные уничтожили американские Harpoon и HIMARS
13:01Ограничения на снятие валюты продлили на полгода
12:56Володин ответил на требование Киева о возврате зарубежного имущества СССР
12:47Эксперт назвал ответственных за беспорядки на севере Косово
12:28В Евпатории подростка зажало в детской карусели
12:18Крымчанин обворовывал мечети ради покупки дорогой одежды
12:01Массовое отключение воды в Крыму: когда восстановят подачу
11:23Первые новые дома в Мариуполе сдадут уже этой осенью
11:18Налаживая жизнь: июль в объективе РИА Новости Крым
11:08Хуснуллин рассказал, откуда возьмут деньги на восстановление Донбасса
10:51В Крыму вынесли приговор сбившему многодетную мать керчанину
10:37В Крыму и Севастополе более 150 новых заражений COVID-19
10:29Хуснуллин прояснил будущее "Азовстали"
10:13Три человека погибли и два пострадали в ДТП в Сакском районе Крыма
10:09По факту взрыва в Штабе ЧФ в Севастополе СК возбудил дело
09:56В Херсоне возле Антоновского моста заработала переправа 1:25
Лента новостейМолния