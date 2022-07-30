https://crimea.ria.ru/20220730/kiev-khochet-evakuirovat-220-zhiteley-podkontrolnoy-emu-chasti-donbassa-1124009776.html

Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса

Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса

Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что до зимы украинские власти эвакуируют с подконтрольных им территорий Донбасса более 220 тысяч РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T18:54

2022-07-30T18:54

2022-07-30T18:54

украина

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Министр по вопросам реинтеграции Украины Ирина Верещук заявила, что до зимы украинские власти эвакуируют с подконтрольных им территорий Донбасса более 220 тысяч человек. Об этом со ссылкой на заявление вице-премьера пишет РИА Новости.По данным Верещук, на территории Донецкой области отсутствует газо- и энергоснабжение, в связи с чем власти планируют вывезти жителей региона до наступления зимы.Киев отключил Запорожскую область от газа — власти >>"Одним словом – тепла в Донецкой области в зимний период не будет...Мы приняли решение создать такой штаб (по эвакуации жителей – прим.) и эвакуировать жителей Донецкой области в более безопасные регионы...33-я статья Кодекса о гражданской обороне населения говорит именно о такой форме эвакуации, как обязательная. Я считаю, что это обязанность каждого взрослого члена семьи. В Донецкой области 52 тысячи детей, их надо эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, света, без возможности обогреть...Как минимум, мы говорим про 200-220 тысяч наших граждан", - цитирует политика информагентство.Мариуполь планируется восстановить за три года – Хуснуллин >>Кроме того, Верещук отметила, что эвакуация не будет принудительной, но в случае отказа от нее жители должны будут подписать соответствующую форму.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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