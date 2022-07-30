https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html
ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины
ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины - РИА Новости Крым, 30.07.2022
ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины
Российские военные уничтожили более 170 националистов, разгромив элитный штурмовой батальон президентской бригады Украины и пункт временной дислокации бойцов... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T14:19
2022-07-30T14:19
2022-07-30T14:20
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
игорь конашенков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили более 170 националистов, разгромив элитный штурмовой батальон президентской бригады Украины и пункт временной дислокации бойцов "Кракена". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Удар по воинскому эшелону, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, нанесен вечером 28 июля на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР, уточнил он.Кроме того, более 30 боевиков украинского националистического формирования "Кракен" и 10 единиц военной техники уничтожено в Харьковской области.Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ >>"Высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования "Кракен", оборудованный в ангарах местного мясокомбината", – сообщил Конашенков.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков
ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины
ВС РФ разгромили более 170 бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины
14:19 30.07.2022 (обновлено: 14:20 30.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили более 170 националистов, разгромив элитный штурмовой батальон президентской бригады Украины и пункт временной дислокации бойцов "Кракена". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Удар по воинскому эшелону, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, нанесен вечером 28 июля на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР, уточнил он.
"На месте уничтожено более 140 националистов. Еще около 250 боевиков получили ранения различной степени тяжести. Вся военная техника, находившаяся в эшелоне, выведена из строя", – говорится в сообщении.
Кроме того, более 30 боевиков украинского националистического формирования "Кракен" и 10 единиц военной техники уничтожено в Харьковской области.
"Высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования "Кракен", оборудованный в ангарах местного мясокомбината", – сообщил Конашенков.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".