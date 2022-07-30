https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html

ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины

ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины - РИА Новости Крым, 30.07.2022

ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины

Российские военные уничтожили более 170 националистов, разгромив элитный штурмовой батальон президентской бригады Украины и пункт временной дислокации бойцов... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T14:19

2022-07-30T14:19

2022-07-30T14:20

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

игорь конашенков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1e/1124006574_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0016df47447cf1c9b437a2b7e9fca9b3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили более 170 националистов, разгромив элитный штурмовой батальон президентской бригады Украины и пункт временной дислокации бойцов "Кракена". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Удар по воинскому эшелону, который перевозил элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины, нанесен вечером 28 июля на железнодорожной станции Красноармейск в ДНР, уточнил он.Кроме того, более 30 боевиков украинского националистического формирования "Кракен" и 10 единиц военной техники уничтожено в Харьковской области.Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ >>"Высокоточными ракетами "Искандер" в районе города Богодухов Харьковской области нанесен удар по пункту временный дислокации националистического формирования "Кракен", оборудованный в ангарах местного мясокомбината", – сообщил Конашенков.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://crimea.ria.ru/20220728/nazvano-glavnoe-reshenie-rossii-o-buduschem-ukrainy-1123986546.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, игорь конашенков