https://crimea.ria.ru/20220714/boeviki-ukrainskikh-natsbatov-stali-chasche-strelyat-drug-v-druga--mo-rf-1123842139.html
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
Более 200 боевиков украинского националистического батальона отказались выполнять приказ командования выдвинуться в район Краматорска, в результате завязавшейся РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T13:29
2022-07-14T13:29
2022-07-14T13:29
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Более 200 боевиков украинского националистического батальона отказались выполнять приказ командования выдвинуться в район Краматорска, в результате завязавшейся перестрелки с командирами шестеро боевиков были застрелены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Как ранее заявляли в Минобороны РФ,острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынуждает киевский режим бросать на передовую националистические батальоны, выполнявшие задачи качестве заградотрядов в тыловых районах.
https://crimea.ria.ru/20220714/vks-rossii-razgromili-bazu-ukrainskikh-natsionalistov-i-naemnikov-v-dnr-1123842009.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
Минобороны РФ: застрелены шесть не желавших идти на Краматорск боевиков нацбата "Кракен"