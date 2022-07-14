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Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022
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Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ - РИА Новости Крым, 14.07.2022
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ
Более 200 боевиков украинского националистического батальона отказались выполнять приказ командования выдвинуться в район Краматорска, в результате завязавшейся РИА Новости Крым, 14.07.2022
2022-07-14T13:29
2022-07-14T13:29
министерство обороны рф
игорь конашенков
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Более 200 боевиков украинского националистического батальона отказались выполнять приказ командования выдвинуться в район Краматорска, в результате завязавшейся перестрелки с командирами шестеро боевиков были застрелены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Как ранее заявляли в Минобороны РФ,острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынуждает киевский режим бросать на передовую националистические батальоны, выполнявшие задачи качестве заградотрядов в тыловых районах.
https://crimea.ria.ru/20220714/vks-rossii-razgromili-bazu-ukrainskikh-natsionalistov-i-naemnikov-v-dnr-1123842009.html
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министерство обороны рф, игорь конашенков, специальная военная операция рф на украине
Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ

Минобороны РФ: застрелены шесть не желавших идти на Краматорск боевиков нацбата "Кракен"

13:29 14.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Более 200 боевиков украинского националистического батальона отказались выполнять приказ командования выдвинуться в район Краматорска, в результате завязавшейся перестрелки с командирами шестеро боевиков были застрелены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-ом националистическом формировании "Кракен" более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о "переход"" в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков", – сказал он на брифинге в четверг.
Как ранее заявляли в Минобороны РФ,острая нехватка личного состава подразделений первого эшелона вынуждает киевский режим бросать на передовую националистические батальоны, выполнявшие задачи качестве заградотрядов в тыловых районах.
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