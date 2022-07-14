Боевики украинских нацбатов стали чаще стрелять друг в друга – МО РФ

"Среди боевиков националистических формирований участились конфликты и столкновения с применением оружия. 13 июля в 226-ом националистическом формировании "Кракен" более двухсот боевиков отказались выполнять приказ командования о выдвижении в район Краматорска и заявили о "переход"" в харьковскую городскую тероборону. В ходе завязавшейся драки с командирами и последовавшей перестрелки были убиты шесть боевиков", – сказал он на брифинге в четверг.