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За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт - РИА Новости Крым, 22.08.2022
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За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт - РИА Новости Крым, 22.08.2022
За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт
В убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной украинским спецслужбам помогали их западные коллеги, считает военный эксперт Алексей Леонков. РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T17:41
2022-08-22T17:41
происшествия
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной украинским спецслужбам помогали их западные коллеги, считает военный эксперт Алексей Леонков.По его словам, в убийстве Дугиной украинские спецслужбы "были лишь исполнителями"."ГУР (главное управление разведки Минобороны Украины – ред.) и СБУ не обладают набором технических средств разведки и обнаружения жертвы-цели на территории России. Такие средства есть у разведсообщества "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), которое обладает инструментарием, позволяющим отследить любого человека в любой точке Земли", – написал Леонков в своем Telegram-канале.По мнению эксперта, Александра и Дарью Дугиных "как цель выбрали давно, отслеживали и вели".Он отметил, что ни у жертвы, ни у ее отца "не было ни прикрытия, ни специальной персональной защиты их компьютеров, электронной почты и телефонов", поэтому их можно было легко отслеживать.В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной &gt;&gt;Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-nazvala-ispolniteley-ubiystva-dari-duginoy-1124247327.html
https://crimea.ria.ru/20220821/zakharova-otreagirovala-na-ubiystvo-docheri-dugina-1124239233.html
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мнения
За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт

Военный эксперт Леонков не исключил участия спецслужб Запада в убийстве Дарьи Дугиной

17:41 22.08.2022
 
© СК РФСледователи СК РФ работают на месте убийства Дарьи Дугиной
Следователи СК РФ работают на месте убийства Дарьи Дугиной
© СК РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной украинским спецслужбам помогали их западные коллеги, считает военный эксперт Алексей Леонков.
По его словам, в убийстве Дугиной украинские спецслужбы "были лишь исполнителями".
"ГУР (главное управление разведки Минобороны Украины – ред.) и СБУ не обладают набором технических средств разведки и обнаружения жертвы-цели на территории России. Такие средства есть у разведсообщества "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), которое обладает инструментарием, позволяющим отследить любого человека в любой точке Земли", – написал Леонков в своем Telegram-канале.
Журналистка, политолог Дарья Платонова (Дугина) - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
14:15
ФСБ назвала организаторов и исполнителя убийства Дарьи Дугиной
По мнению эксперта, Александра и Дарью Дугиных "как цель выбрали давно, отслеживали и вели".
Он отметил, что ни у жертвы, ни у ее отца "не было ни прикрытия, ни специальной персональной защиты их компьютеров, электронной почты и телефонов", поэтому их можно было легко отслеживать.
В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной >>
"Так что за "профи" из СБУ торчат уши ЦРУ, АНБ (Агентство нацбезопасности США – ред.), CYBERCOM (единое боевое командование вооруженных сил США – ред.), MI6 (служба внешнеполитической разведки Великобритании – ред.) и прочих спецслужб. Каких именно? Покажет следствие, которое еще не закончено", – полагает Леонков.
Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Вчера, 12:52
Захарова отреагировала на убийство дочери Дугина
В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.
 
ПроисшествияФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Мнения
 
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