https://crimea.ria.ru/20220822/za-ubiystvom-duginoy-mogut-stoyat-spetssluzhby-zapada--ekspert-1124251721.html

За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт

За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт - РИА Новости Крым, 22.08.2022

За убийством Дугиной могут стоять спецслужбы Запада – эксперт

В убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной украинским спецслужбам помогали их западные коллеги, считает военный эксперт Алексей Леонков. РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T17:41

2022-08-22T17:41

2022-08-22T17:41

происшествия

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В убийстве журналиста и политолога Дарьи Дугиной украинским спецслужбам помогали их западные коллеги, считает военный эксперт Алексей Леонков.По его словам, в убийстве Дугиной украинские спецслужбы "были лишь исполнителями"."ГУР (главное управление разведки Минобороны Украины – ред.) и СБУ не обладают набором технических средств разведки и обнаружения жертвы-цели на территории России. Такие средства есть у разведсообщества "Пять глаз" (США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия), которое обладает инструментарием, позволяющим отследить любого человека в любой точке Земли", – написал Леонков в своем Telegram-канале.По мнению эксперта, Александра и Дарью Дугиных "как цель выбрали давно, отслеживали и вели".Он отметил, что ни у жертвы, ни у ее отца "не было ни прикрытия, ни специальной персональной защиты их компьютеров, электронной почты и телефонов", поэтому их можно было легко отслеживать.В офисе Зеленского отрицают причастность Киева к убийству Дугиной >>Дарья Дугина – дочь российского философа, политолога, публициста Александра Дугина – погибла 20 августа в Подмосковье при взрыве автомобиля, в котором она возвращалась в Москву с фестиваля "Традиция". Под днищем ее машины была заложена взрывчатка. Устройство сработало, когда Дугина находилась за рулем авто.В ФСБ сообщили, что преступление организовано и совершено украинскими спецслужбами. Его исполнителем является 43-летняя гражданка Украины Наталья Вовк, которая в конце июля приехала в Россию с 12-летней дочерью. На следующий день после убийства Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию.

https://crimea.ria.ru/20220822/fsb-nazvala-ispolniteley-ubiystva-dari-duginoy-1124247327.html

https://crimea.ria.ru/20220821/zakharova-otreagirovala-na-ubiystvo-docheri-dugina-1124239233.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), мнения