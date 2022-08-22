https://crimea.ria.ru/20220822/zakharova-zhestko-otsenila-plan-es-trenirovat-ukrainskikh-boevikov-1124248930.html

Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков

Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.08.2022

Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков

Создание тренировочной базы для украинских боевиков на территории ЕС фактически означает появление организации по подготовке террористов и может обернуться... РИА Новости Крым, 22.08.2022

2022-08-22T15:33

2022-08-22T15:33

2022-08-22T15:33

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

европейский союз

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Создание тренировочной базы для украинских боевиков на территории ЕС фактически означает появление организации по подготовке террористов и может обернуться очень тяжелыми последствиями для самой Европы. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат, на территории одной из соседних с Украиной стран союза.И напомнила некоторые созвучные исторические факты: "Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно".Ранее Захарова высказалась о ситуации с Запорожской АЭС: атаками на атомную станцию Киев "берет в заложники всю Европу", заявила она.

украина

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2022

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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз, украина