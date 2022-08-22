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Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков - РИА Новости Крым, 22.08.2022
Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
Создание тренировочной базы для украинских боевиков на территории ЕС фактически означает появление организации по подготовке террористов и может обернуться... РИА Новости Крым, 22.08.2022
2022-08-22T15:33
2022-08-22T15:33
2022-08-22T15:33
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европейский союз
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Создание тренировочной базы для украинских боевиков на территории ЕС фактически означает появление организации по подготовке террористов и может обернуться очень тяжелыми последствиями для самой Европы. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат, на территории одной из соседних с Украиной стран союза.И напомнила некоторые созвучные исторические факты: "Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно".Ранее Захарова высказалась о ситуации с Запорожской АЭС: атаками на атомную станцию Киев "берет в заложники всю Европу", заявила она.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз, украина
Захарова жестко оценила план ЕС тренировать украинских боевиков
Захарова оценила план ЕС по созданию тренировочных баз для украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Создание тренировочной базы для украинских боевиков на территории ЕС фактически означает появление организации по подготовке террористов и может обернуться очень тяжелыми последствиями для самой Европы. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, заявил, что Евросоюз обсуждает создание миссии для подготовки украинских солдат, на территории одной из соседних с Украиной стран союза.
"Надо называть вещи своими именам: ЕС будет создавать тренировочные базы для натаскивания для киевского режима террористов и нацистских боевиков", - констатировала Захарова.
И напомнила некоторые созвучные исторические факты: "Сто лет назад европейцы тоже не сразу разобрались, что такое фашизм. Потом поняли, но было поздно".
Ранее Захарова высказалась о ситуации с Запорожской АЭС
: атаками на атомную станцию Киев "берет в заложники всю Европу", заявила она.