https://crimea.ria.ru/20220820/diversiya-v-krymu-i-novyy-komanduyuschiy-chf-top-novostey-nedeli-1124231358.html

Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели

Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.08.2022

Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели

Диверсия в Джанкойском районе, угрозы Киева в отношении Крыма, работа ПВО возле Крымского моста и над Севастополем, обстрелы Запорожской АЭС, назначение нового... РИА Новости Крым, 20.08.2022

2022-08-20T14:59

2022-08-20T14:59

2022-08-20T14:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Диверсия в Джанкойском районе, угрозы Киева в отношении Крыма, работа ПВО возле Крымского моста и над Севастополем, обстрелы Запорожской АЭС, назначение нового командующего Черноморским флотом РФ. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…вздрагивали от взрывов в Джанкойском районеРанним утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в Джанкойском районе произошло возгорание и детонация снарядов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и силовых ведомств, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Специалисты локализовали и ликвидировали пожар. Пятикилометровую зону вокруг склада оцепили, жителей расположенных поблизости сел Азовского и Майского временно эвакуировали и разместили в школах населенных пунктов Кондратьево, Табачное, Победное.В результате происшествия пострадали два человека, повреждения получили жилые дома, а также участок железной дороги в районе Джанкоя. Все следующие с материковой части России пассажирские поезда в этот день останавливали на станции Владиславовка, далее людей везли автобусами, аналогично организовали выезд из Крыма, в тот же день участок железнодорожного полотна починили и штатное движение поездов восстановили. Сейчас оценивают ущерб, пострадавшим обещают выплатить компенсации.Как сообщили в Минобороны России, причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе стала диверсия.…фиксировали угрозы из Киева17 августа со стороны Киева прозвучала угроза о возможном повторении диверсий в Крыму в ближайшие два-три месяца. Об этом в среду английскому изданию Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее в Джанкойском районе.Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и в очередной раз пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.…прислушивались к хлопкам в районе Керчи и СевастополяВслед за этим заявлением, 18 августа в Керчи сработала система ПВО. Как заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков, в районе Крымского моста был сбит украинский беспилотник.Тем же вечером жители Севастополя сообщили о семи хлопках, похожих на взрывы с северной стороны города. По словам губернатора Михаила Развожаева, в районе военного аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал.…следили за ситуацией на ЗАЭСНа этой неделе ВСУ продолжили целиться управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции, а Минобороны РФ сообщило о намерении Киева устроить на АЭС масштабную провокацию. Регулярные обстрелы продолжаются с 22 июля. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, две конкретных цели украинских боевиков — это сухое хранилище отходов ядерного топлива и система охлаждения.…знакомились с новым командующим ЧФ РФЧленам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, написал сайт РИА Новости Крым в среду со ссылкой на собственные источники. В Минобороны эту информацию сначала назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально, но 19 августа на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в Севастополе Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1124229956.html

https://crimea.ria.ru/20220816/video-s-mesta-chp-v-krymu-vzryvy-v-dzhankoe-1124181834.html

https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotniki-nad-krymom-kommentariy-voennogo-eksperta-1124231664.html

https://crimea.ria.ru/20220820/taktika-terrorizma-voennyy-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-krym-1124232084.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, крым, общество