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Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.08.2022
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Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели
Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 20.08.2022
Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели
Диверсия в Джанкойском районе, угрозы Киева в отношении Крыма, работа ПВО возле Крымского моста и над Севастополем, обстрелы Запорожской АЭС, назначение нового... РИА Новости Крым, 20.08.2022
2022-08-20T14:59
2022-08-20T14:59
новости
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Диверсия в Джанкойском районе, угрозы Киева в отношении Крыма, работа ПВО возле Крымского моста и над Севастополем, обстрелы Запорожской АЭС, назначение нового командующего Черноморским флотом РФ. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…вздрагивали от взрывов в Джанкойском районеРанним утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в Джанкойском районе произошло возгорание и детонация снарядов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и силовых ведомств, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Специалисты локализовали и ликвидировали пожар. Пятикилометровую зону вокруг склада оцепили, жителей расположенных поблизости сел Азовского и Майского временно эвакуировали и разместили в школах населенных пунктов Кондратьево, Табачное, Победное.В результате происшествия пострадали два человека, повреждения получили жилые дома, а также участок железной дороги в районе Джанкоя. Все следующие с материковой части России пассажирские поезда в этот день останавливали на станции Владиславовка, далее людей везли автобусами, аналогично организовали выезд из Крыма, в тот же день участок железнодорожного полотна починили и штатное движение поездов восстановили. Сейчас оценивают ущерб, пострадавшим обещают выплатить компенсации.Как сообщили в Минобороны России, причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе стала диверсия.…фиксировали угрозы из Киева17 августа со стороны Киева прозвучала угроза о возможном повторении диверсий в Крыму в ближайшие два-три месяца. Об этом в среду английскому изданию Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее в Джанкойском районе.Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и в очередной раз пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.…прислушивались к хлопкам в районе Керчи и СевастополяВслед за этим заявлением, 18 августа в Керчи сработала система ПВО. Как заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков, в районе Крымского моста был сбит украинский беспилотник.Тем же вечером жители Севастополя сообщили о семи хлопках, похожих на взрывы с северной стороны города. По словам губернатора Михаила Развожаева, в районе военного аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал.…следили за ситуацией на ЗАЭСНа этой неделе ВСУ продолжили целиться управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции, а Минобороны РФ сообщило о намерении Киева устроить на АЭС масштабную провокацию. Регулярные обстрелы продолжаются с 22 июля. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, две конкретных цели украинских боевиков — это сухое хранилище отходов ядерного топлива и система охлаждения.…знакомились с новым командующим ЧФ РФЧленам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, написал сайт РИА Новости Крым в среду со ссылкой на собственные источники. В Минобороны эту информацию сначала назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально, но 19 августа на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в Севастополе Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.
https://crimea.ria.ru/20220820/bespilotnik-atakoval-shtab-chernomorskogo-flota-v-sevastopole-1124229956.html
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крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
новости, крым, общество
Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели

Недельный топ новостей от РИА Новости Крым

14:59 20.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФВице-адмирал Виктор Николаевич Соколов
Вице-адмирал Виктор Николаевич Соколов
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Диверсия в Джанкойском районе, угрозы Киева в отношении Крыма, работа ПВО возле Крымского моста и над Севастополем, обстрелы Запорожской АЭС, назначение нового командующего Черноморским флотом РФ. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.
На этой неделе наши читатели:
…вздрагивали от взрывов в Джанкойском районе
Ранним утром 16 августа на площадке временного хранения боеприпасов в Джанкойском районе произошло возгорание и детонация снарядов. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных и силовых ведомств, а также глава Крыма Сергей Аксенов. Специалисты локализовали и ликвидировали пожар. Пятикилометровую зону вокруг склада оцепили, жителей расположенных поблизости сел Азовского и Майского временно эвакуировали и разместили в школах населенных пунктов Кондратьево, Табачное, Победное.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
09:00
Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
В результате происшествия пострадали два человека, повреждения получили жилые дома, а также участок железной дороги в районе Джанкоя. Все следующие с материковой части России пассажирские поезда в этот день останавливали на станции Владиславовка, далее людей везли автобусами, аналогично организовали выезд из Крыма, в тот же день участок железнодорожного полотна починили и штатное движение поездов восстановили. Сейчас оценивают ущерб, пострадавшим обещают выплатить компенсации.
Боеприпасы сдетонировали на складе в Джанкойском районе Крыма. Видео с места ЧП
16 августа, 13:11
Видео с места ЧП в Крыму: взрывы в Джанкое
Как сообщили в Минобороны России, причиной детонации боеприпасов в Джанкойском районе стала диверсия.
…фиксировали угрозы из Киева
17 августа со стороны Киева прозвучала угроза о возможном повторении диверсий в Крыму в ближайшие два-три месяца. Об этом в среду английскому изданию Guardian заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. При этом Украина не взяла на себя ответственность за произошедшее в Джанкойском районе.
Подоляк также заявил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель и в очередной раз пригрозил ударить по транспортному переходу через Керченский пролив.
…прислушивались к хлопкам в районе Керчи и Севастополя
Вслед за этим заявлением, 18 августа в Керчи сработала система ПВО. Как заявил советник главы Крыма Сергея Аксенова по информполитике Олег Крючков, в районе Крымского моста был сбит украинский беспилотник.
Тем же вечером жители Севастополя сообщили о семи хлопках, похожих на взрывы с северной стороны города. По словам губернатора Михаила Развожаева, в районе военного аэродрома Бельбек также был сбит беспилотник. Никаких повреждений нет. Никто не пострадал.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:42
Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
…следили за ситуацией на ЗАЭС
На этой неделе ВСУ продолжили целиться управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции, а Минобороны РФ сообщило о намерении Киева устроить на АЭС масштабную провокацию. Регулярные обстрелы продолжаются с 22 июля. Как рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, две конкретных цели украинских боевиков — это сухое хранилище отходов ядерного топлива и система охлаждения.
…знакомились с новым командующим ЧФ РФ
Членам военного совета Черноморского флота в Севастополе представили нового командующего. Им стал вице-адмирал Виктор Соколов, написал сайт РИА Новости Крым в среду со ссылкой на собственные источники. В Минобороны эту информацию сначала назвали слухами, отказавшись что-либо комментировать официально, но 19 августа на офицерском сборе перед церемонией присвоения имени Андрея Палия патрульному катеру ВМБ "П-415" в Севастополе Соколов был представлен присутствующим морякам как командующий Черноморским флотом. Позже перед выступлением у трибуны его представили как врио командующего ЧФ.
Дрон. Архивное фото
13:23
Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым
НовостиКрымОбщество
 
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14:59Диверсия в Крыму и новый командующий ЧФ: топ новостей недели
14:15В Сочи произошло землетрясение
13:49Донбасс готовится к осенне-зимнему периоду – Хуснуллин
13:31Жуткое ДТП с автобусом в Турции: 15 погибших, 22 раненых
13:23Тактика терроризма: военный эксперт об атаках дронов на Крым
13:06Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе: сколько случаев и смертей
12:42Беспилотники над Крымом: комментарий военного эксперта
12:03Аксенов: ПВО успешно поразили все цели над Крымом
11:39Месячная норма осадков выпала в Симферополе за несколько часов 19 августа
11:32Умер актер Сергей Григорьев — "голос" Фили в "Спокойной ночи, малыши"
10:55Шойгу: украинцы не приняли политику Киева на разжигание ненависти к РФ
10:34ВС РФ уничтожили более 800 боевиков ВСУ и иностранных наемников
10:26В районе аэропорта Сочи произошел пожар
10:11Российские военные уничтожили американскую РЛС и шесть украинских БПЛА
09:57Над Евпаторией снова сработала ПВО
09:03Как определить готовность ребенка к школе
09:00Беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. ОБНОВЛЕНО
08:32Эксперт: обстрелы ЗАЭС – "приглашение" Западу открыто воевать с Россией
08:03В Севастополе растет число смертельных случаев на воде - МЧС
03:05Как спастись от аллергии на амброзию в период цветения – врач
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