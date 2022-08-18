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Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС

Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС

Вооруженные формирования Украины целятся управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции. Ответом может стать только перемещение РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T11:57

2022-08-18T11:57

2022-08-18T11:57

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вооруженные формирования Украины целятся управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции. Ответом может стать только перемещение линии фронта на безопасное расстояние от ЗАЭС. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."На атомной станции у них две конкретных цели — это сухое хранилище отходов ядерного топлива и система охлаждения. Это два самых уязвимых места на атомной станции, туда все прилеты и идут, что четко видно по структуре попаданий. С учетом того, что один из управляемых снарядов упал в десяти метрах от площадки хранения отходов ядерного топлива становится понятно, что они туда и целились. Рядом там ничего другого нет: вокруг пересеченная местность и бить по степи явно никто бы не стал таким дорогим оружием", — предположил Рогов.Он подчеркнул, что ответом на провокации Киева устроить ядерную катастрофу, может быть только перемещение линии фронта на безопасное расстояние.Он добавил, что на данный момент обстановка на станции спокойная, несмотря на то, что ночью были обстрелы."Обстановка на атомной станции спокойная, рабочая. Уровень радиации в пределах естественного фона. Вчера поздней ночью были обстрелы, есть несколько прилетов на территорию, прилегающую к атомной станции. О разрушениях или возможных пострадавших информация не поступала", — поделился он.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.

https://crimea.ria.ru/20220818/drony-kamikadze-trizhdy-za-noch-udarili-po-zhilym-rayonam-energodara-1124205451.html

https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html

https://crimea.ria.ru/20220818/kiev-gotovit-rezonansnuyu-provokatsiyu-na-zaes--minoborony-rf-1124203259.html

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2022

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Сергей Жабин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg

запорожская область, украина, всу (вооруженные силы украины), авторы