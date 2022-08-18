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Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС
Вооруженные формирования Украины целятся управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции. Ответом может стать только перемещение РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T11:57
2022-08-18T11:57
новая жизнь на освобожденных территориях
запорожская область
украина
всу (вооруженные силы украины)
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вооруженные формирования Украины целятся управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции. Ответом может стать только перемещение линии фронта на безопасное расстояние от ЗАЭС. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."На атомной станции у них две конкретных цели — это сухое хранилище отходов ядерного топлива и система охлаждения. Это два самых уязвимых места на атомной станции, туда все прилеты и идут, что четко видно по структуре попаданий. С учетом того, что один из управляемых снарядов упал в десяти метрах от площадки хранения отходов ядерного топлива становится понятно, что они туда и целились. Рядом там ничего другого нет: вокруг пересеченная местность и бить по степи явно никто бы не стал таким дорогим оружием", — предположил Рогов.Он подчеркнул, что ответом на провокации Киева устроить ядерную катастрофу, может быть только перемещение линии фронта на безопасное расстояние.Он добавил, что на данный момент обстановка на станции спокойная, несмотря на то, что ночью были обстрелы."Обстановка на атомной станции спокойная, рабочая. Уровень радиации в пределах естественного фона. Вчера поздней ночью были обстрелы, есть несколько прилетов на территорию, прилегающую к атомной станции. О разрушениях или возможных пострадавших информация не поступала", — поделился он.В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
https://crimea.ria.ru/20220818/drony-kamikadze-trizhdy-za-noch-udarili-po-zhilym-rayonam-energodara-1124205451.html
https://crimea.ria.ru/20220818/na-zaes-mogut-byt-spyaschie--rogov-nazval-veroyatnye-stsenarii-provokatsii-1124204880.html
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Сергей Жабин
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96
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запорожская область, украина, всу (вооруженные силы украины), авторы
Власти Запорожской области назвали цели ВСУ на ЗАЭС

ВСУ выбрали в качестве целей самые уязвимые места Запорожской АЭС — Рогов

11:57 18.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Сергей Жабин
Сергей Жабин
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Вооруженные формирования Украины целятся управляемыми ракетами в самые уязвимые места Запорожской атомной электростанции. Ответом может стать только перемещение линии фронта на безопасное расстояние от ЗАЭС. Такое мнение РИА Новости Крым выразил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"На атомной станции у них две конкретных цели — это сухое хранилище отходов ядерного топлива и система охлаждения. Это два самых уязвимых места на атомной станции, туда все прилеты и идут, что четко видно по структуре попаданий. С учетом того, что один из управляемых снарядов упал в десяти метрах от площадки хранения отходов ядерного топлива становится понятно, что они туда и целились. Рядом там ничего другого нет: вокруг пересеченная местность и бить по степи явно никто бы не стал таким дорогим оружием", — предположил Рогов.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
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Дроны-камикадзе трижды за ночь ударили по жилым районам Энергодара
Он подчеркнул, что ответом на провокации Киева устроить ядерную катастрофу, может быть только перемещение линии фронта на безопасное расстояние.

"Ответ, на мой взгляд, должен быть один — освобождение Никополя, Марганца и Томаковки, всех населенных пунктов, с которых постоянно ведутся обстрелы атомной станции. И, естественно, в случае борьбы с ядерными террористами и нацизмом — только перемещение линии фронта и освобождение нашей родной земли", — считает член совета ВГА.

Он добавил, что на данный момент обстановка на станции спокойная, несмотря на то, что ночью были обстрелы.
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На ЗАЭС могут быть "спящие" – Рогов назвал вероятные сценарии провокации
"Обстановка на атомной станции спокойная, рабочая. Уровень радиации в пределах естественного фона. Вчера поздней ночью были обстрелы, есть несколько прилетов на территорию, прилегающую к атомной станции. О разрушениях или возможных пострадавших информация не поступала", — поделился он.
В четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Киев планирует устроить масштабную провокацию на Запорожской атомной электростанции во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на Украину, который запланирован на 19 августа, чтобы обвинить Россию в создании техногенной катастрофы.
Конашенков: Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС
09:31
Киев готовит резонансную провокацию на ЗАЭС – Минобороны РФ
С июля 2022 года объект подвергается атакам со стороны Украины. Так, в результате атаки БПЛА 20 июля пострадали 11 сотрудников АЭС, 28 июля атакован поселок в Энергодаре, где проживают работники станции, тремя артиллерийскими ударами по ЗАЭС 5 августа выведена из строя аппаратура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение, на станции произошло факельное возгорание водорода. В ночь на 7 августа украинские военные обстреляли ЗАЭС из РСЗО "Ураган", осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В зоне поражения оказался район сухого хранилища отработанного ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. 8 августа на объекте произошел скачок напряжения, для недопущения сбоев в работе АЭС персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.12 августа украинский снаряд упал в 10 метрах от хранилища ядерных отходов на ЗАЭС.
Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий подчеркнул, что в случае возникновения техногенной катастрофы после ударов ВСУ по Запорожской атомной электростанции пострадает часть западных областей Украины и далее вся Европа.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхЗапорожская областьУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Авторы
 
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