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Главные события и комментарии дня: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Главные события и комментарии дня: 8 августа
Главные события и комментарии дня: 8 августа - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Главные события и комментарии дня: 8 августа
Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум. В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви". В Китае обнаружили новый... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T22:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум. В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви". В Китае обнаружили новый гипавирус. Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Запорожская область уходит из Украины и ждет референдум Запорожская область навсегда выходит из состава Украины и готовится провести референдум в сентябре, о чем заявил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Сейчас активно идет подготовка к плебисциту и решается вопрос с точной датой.В Крыму мужчина сорвался со скалы в "Чашу любви"В Оленевке в районе естественного скального бассейна "Чаша любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море. На место прибыл отряд "КРЫМ-СПАС" и сотрудники скорой помощи. Спасатели на мотолодке подошли к месту нахождения мужчины, транспортировали его на носиках и передали медикам для госпитализации.В Китае обнаружили новый гипавирусВ Китае группой ученых были выявлены 35 случае заражения. В ходе исследования новый гипавирус получил название "Ланъя". Среди симптомов выделяют: лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. Передается ли новый вирус от человека к человеку, выяснить пока не удалось. Стало известно о состоянии главы Херсонской области Владимира СальдоГлава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Он находится под присмотром профессионалов и изолирован от любой "информационной программы", сообщает замглавы администрации Кирилл Стремоусов. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19. Атаки на Запорожскую АЭС продолжаютсяВ результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС была повреждена высоковольтная линия, из-за чего произошел скачок напряжения. Пожарные ликвидировали задымление на открытом распределительном устройстве станции. После обстрела два из шести энергоблоков Запорожской АЭС работают не на полную мощность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаками на Запорожскую АЭС Киев " фактически берет в заложники всю Европу". При этом Захарова подчеркнула, что ситуация становится все опаснее, а Москва предоставила немало фактов, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС.
https://crimea.ria.ru/20220808/eks-ministra-oborony-ukrainy-podozrevayut-v-gosizmene-iz-za-chf-v-krymu-1124103933.html
https://crimea.ria.ru/20220808/polsha-beret-pod-kontrol-chast-ekonomiki-ukrainy--svr-1124101150.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости, общество
Главные события и комментарии дня: 8 августа

Главные события, комментарии и заявления понедельника, 8 августа

22:01 08.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум. В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви". В Китае обнаружили новый гипавирус. Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо. ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Запорожская область уходит из Украины и ждет референдум
Запорожская область навсегда выходит из состава Украины и готовится провести референдум в сентябре, о чем заявил член главного совета военно-гражданской администрации Владимир Рогов. Сейчас активно идет подготовка к плебисциту и решается вопрос с точной датой.
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
17:17
Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму
В Крыму мужчина сорвался со скалы в "Чашу любви"
В Оленевке в районе естественного скального бассейна "Чаша любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море. На место прибыл отряд "КРЫМ-СПАС" и сотрудники скорой помощи. Спасатели на мотолодке подошли к месту нахождения мужчины, транспортировали его на носиках и передали медикам для госпитализации.
В Китае обнаружили новый гипавирус
В Китае группой ученых были выявлены 35 случае заражения. В ходе исследования новый гипавирус получил название "Ланъя". Среди симптомов выделяют: лихорадку, усталость, кашель, анорексию, миалгию, тошноту и рвоту. Передается ли новый вирус от человека к человеку, выяснить пока не удалось.
Стало известно о состоянии главы Херсонской области Владимира Сальдо
Глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо проходит лечение в НИИ Склифосовского в Москве. Он находится под присмотром профессионалов и изолирован от любой "информационной программы", сообщает замглавы администрации Кирилл Стремоусов. Предварительно, причиной ухудшения его самочувствия стало осложнение после перенесенного COVID-19.
Атаки на Запорожскую АЭС продолжаются
В результате обстрела ВСУ Запорожской АЭС была повреждена высоковольтная линия, из-за чего произошел скачок напряжения. Пожарные ликвидировали задымление на открытом распределительном устройстве станции. После обстрела два из шести энергоблоков Запорожской АЭС работают не на полную мощность.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаками на Запорожскую АЭС Киев " фактически берет в заложники всю Европу".
Флаг Польши
13:43
Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР
При этом Захарова подчеркнула, что ситуация становится все опаснее, а Москва предоставила немало фактов, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС.
Главное за деньНовостиОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
22:01Главные события и комментарии дня: 8 августа
21:57Врач назвала лучшие продукты для очищения организма
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21:02Эксперт прогнозирует рост числа угонов автомобилей в России
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20:20Время пришло: в каком возрасте ребенку нужно съезжать от родителей
19:37Мужчины среднего возраста умирают в два раза чаще женщин - Мурашко
19:32Украина может лишиться поддержки США из-за Тайваня
19:11Эксперт объяснил рост числа ДТП на дорогах Крыма
18:41В Севастополе бизнесу предложат купить "заброшки"
17:58Атаками на Запорожскую АЭС Киев " берет в заложники всю Европу" – МИД
17:17Экс-министра обороны Украины подозревают в госизмене из-за ЧФ в Крыму
16:53В Крыму конкурсный управляющий фирмы задержан за коммерческий подкуп
15:50Машина загорелась на трассе под Севастополем
15:08Глава Запорожской области подписал распоряжение о проведении референдума
14:36Стало известно о состоянии главы Херсонской области Сальдо
14:15Российские военные сбили 19 реактивных снарядов HIMARS
14:06Нацбатальон "Кракен" выведен из строя после ударов ВКС
13:43Польша берет под контроль часть экономики Украины – СВР
13:35Замена ковиду: в Китае обнаружили новый гипавирус
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