https://crimea.ria.ru/20220808/zaporozhskaya-oblast-navsegda-ukhodit-s-ukrainy-i-zhdet-referendum--vlasti-1124096026.html

Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти

Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти

Запорожская область навсегда выходит из состава Украины, регион готовится провести референдум в сентябре. Об этом со ссылкой на члена главного совета... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T08:59

2022-08-08T08:59

2022-08-08T09:10

запорожская область

новая жизнь на освобожденных территориях

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Запорожская область навсегда выходит из состава Украины, регион готовится провести референдум в сентябре. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Владимир Зеленский накануне заявил, что проведение референдумов в освобожденных Россией регионах закроют для Москвы любую возможность переговоров с Украиной. В Запорожье же призвали Киев отождествлять область исключительно с Россией.Он также подтвердил планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России. По словам чиновника, подготовка к плебисциту идет полным ходом и сейчас решается вопрос с точной датой."Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена", — добавил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220807/ukrainskie-voennye-snova-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-1124091150.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине