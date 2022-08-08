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Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти
Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти - РИА Новости Крым, 08.08.2022
Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти
Запорожская область навсегда выходит из состава Украины, регион готовится провести референдум в сентябре. Об этом со ссылкой на члена главного совета... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T08:59
2022-08-08T09:10
запорожская область
новая жизнь на освобожденных территориях
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Запорожская область навсегда выходит из состава Украины, регион готовится провести референдум в сентябре. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова сообщает РИА Новости.Владимир Зеленский накануне заявил, что проведение референдумов в освобожденных Россией регионах закроют для Москвы любую возможность переговоров с Украиной. В Запорожье же призвали Киев отождествлять область исключительно с Россией.Он также подтвердил планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России. По словам чиновника, подготовка к плебисциту идет полным ходом и сейчас решается вопрос с точной датой."Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена", — добавил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220807/ukrainskie-voennye-snova-obstrelyali-zaporozhskuyu-aes-1124091150.html
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запорожская область, специальная военная операция рф на украине
Запорожская область навсегда уходит из Украины и ждет референдум – власти

Член Запорожской ВГА Рогов: регион навсегда уходит из Украины, ждем референдум в сентябре

08:59 08.08.2022 (обновлено: 09:10 08.08.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото
Флаг России и трезубец герба Украины. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Запорожская область навсегда выходит из состава Украины, регион готовится провести референдум в сентябре. Об этом со ссылкой на члена главного совета военно-гражданской администрации Владимира Рогова сообщает РИА Новости.
Владимир Зеленский накануне заявил, что проведение референдумов в освобожденных Россией регионах закроют для Москвы любую возможность переговоров с Украиной. В Запорожье же призвали Киев отождествлять область исключительно с Россией.
"Запорожская земля навсегда уходит из состава Украины. Запорожская область взяла курс на воссоединение с Россией и обратного пути не будет. Поэтому режиму Зеленского советую уже сейчас привыкать и начинать воспринимать и отождествлять регион исключительно с РФ, — заявил Рогов. - Как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придется свыкаться с мыслью, что жители Запорожской области не изменят своего выбора".
Он также подтвердил планы провести в сентябре референдум по вхождению в состав России. По словам чиновника, подготовка к плебисциту идет полным ходом и сейчас решается вопрос с точной датой.
"Подготовка к проведению референдума уже ведется. Его проведение намечено на сентябрь. Точная дата референдума определяется и в ближайшее время будет публично объявлена", — добавил Рогов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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