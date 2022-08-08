https://crimea.ria.ru/20220808/atakami-na-zaporozhskuyu-aes-kiev--beret-v-zalozhniki-vsyu-evropu--mid-1124104237.html

Атаками на Запорожскую АЭС Киев " берет в заложники всю Европу" – МИД

Атаками на Запорожскую АЭС Киев " берет в заложники всю Европу" – МИД - РИА Новости Крым, 08.08.2022

Атаками на Запорожскую АЭС Киев " берет в заложники всю Европу" – МИД

Москва давно и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся удары ВСУ по Запорожской АЭС, потому что с каждым днем... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T17:58

2022-08-08T17:58

2022-08-08T17:58

новая жизнь на освобожденных территориях

запорожская область

украина

всу (вооруженные силы украины)

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг – РИА Новости Крым. Москва давно и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся удары ВСУ по Запорожской АЭС, потому что с каждым днем ситуация вокруг нее становится все опаснее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной. Регулярно направляем в МАГАТЭ актуализированную информацию "с места", которая находит отражение в информационных циркулярах Агентства, со всей определенностью изобличающих преступные действия украинских вооруженных сил, командование которых окончательно утратило способность мыслить здраво. Явно отказало у них и элементарное чувство самосохранения", - заявила Захарова.Постоянно атакуя действующие реакторы и хранилище ядерного топлива, "украинцы тем самым целятся и в себя", подчеркнула дипломат. Она отметила заявление Генсекретаря ООН, что "любая атака на атомную электростанцию – это самоубийство", добавив, что Москва предоставила немало фактов, чтобы Генсекретарь ООН и Гендиректор МАГАТЭ открыто и жестко указали украинским властям на недопустимость ударов по ЗАЭС.В дипломатическом ведомстве также фиксируют нацеленность Гендиректора МАГАТЭ осуществить ранее запланированное посещение ЗАЭС. По словам Захаровой, с российской стороны еще несколько недель назад было сделано все, что требовалось для успешного визита. И срыв миссии – целиком на совести киевского режима."То, что международная миссия не состоялась, целиком на совести Киева. Только ему сегодня выгодно держать МАГАТЭ подальше от ЗАЭС. Ведь после того, как международные эксперты и руководство Агентства увидят все собственными глазами, не останется сомнений в ответственности именно Киева за атаки и все другие преступления, совершенные в отношении станции и ее персонала", - заключила она.Как сообщалось, территория АЭС попала под ракетный обстрел в ночь на воскресенье. Осколки и ракетный двигатель "Точки-У" упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции. В результате атаки на Запорожской АЭС оказалась повреждена высоковольтная линия и произошел скачок напряжения, который спровоцировал задымление. Для недопущения сбоев в работе станции персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

https://crimea.ria.ru/20220807/radiatsiya-zatronet-vsyu-evropu-k-chemu-privedut-udary-po-zaes-1124092061.html

https://crimea.ria.ru/20220805/fakelnoe-vozgoranie-vodoroda-podrobnosti-udarov-po-zaporozhskoy-aes-1124083562.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, украина, всу (вооруженные силы украины), мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)