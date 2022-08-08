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В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви" - РИА Новости Крым, 08.08.2022
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В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"
В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви" - РИА Новости Крым, 08.08.2022
В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"
В Оленевке Черноморского района Крыма в районе естественного скального бассейна "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.08.2022
2022-08-08T12:38
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Оленевке Черноморского района Крыма в районе естественного скального бассейна "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Происшествие случилось вечером 6 августа, на место отравилась дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники скорой помощи.Сотрудники чрезвычайного ведомства на мотолодке подошли к месту, транспортировали мужчину на носилках и передали медикам для госпитализации в Черноморскую больницу.Ранее сообщалось о еще одном происшествии в Черноморском районе: в районе мыса Большой Атлеш автомобиль сорвался с 30-метровой скалы. В машине находились мужчина и женщина, которая серьезно пострадала и находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по данному факту.
https://crimea.ria.ru/20220807/avto-s-turistami-upalo-s-obryva-v-krymu-chto-izvestno-1124090258.html
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происшествия, крым, мчс крыма
В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"

В Оленевке в районе "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море

12:38 08.08.2022
 
© МЧС Республики КрымВ селе Оленевка Черноморского района Крыма мужчина сорвался со скалы
В селе Оленевка Черноморского района Крыма мужчина сорвался со скалы
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Оленевке Черноморского района Крыма в районе естественного скального бассейна "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Происшествие случилось вечером 6 августа, на место отравилась дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники скорой помощи.
"По прибытии стало известно, что в районе так называемой "Чаши любви" мужчина сорвался со скалы в воду с высоты около 17 метров, самостоятельно выбрался на берег и находится на труднодоступном скальном выступе. Спасатели приняли решение эвакуировать пострадавшего по воде", - говорится в сообщении.
Сотрудники чрезвычайного ведомства на мотолодке подошли к месту, транспортировали мужчину на носилках и передали медикам для госпитализации в Черноморскую больницу.
Ранее сообщалось о еще одном происшествии в Черноморском районе: в районе мыса Большой Атлеш автомобиль сорвался с 30-метровой скалы. В машине находились мужчина и женщина, которая серьезно пострадала и находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по данному факту.
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