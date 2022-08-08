https://crimea.ria.ru/20220808/v-krymu-muzhchina-sorvalsya-s-17-metrovoy-skaly-v-chashu-lyubvi-1124100223.html

В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"

В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви" - РИА Новости Крым, 08.08.2022

В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"

В Оленевке Черноморского района Крыма в районе естественного скального бассейна "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 08.08.2022

2022-08-08T12:38

2022-08-08T12:38

2022-08-08T12:38

происшествия

крым

мчс крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124100195_0:166:800:616_1920x0_80_0_0_247ef20dac6d504a37f7e816caa69a50.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Оленевке Черноморского района Крыма в районе естественного скального бассейна "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Происшествие случилось вечером 6 августа, на место отравилась дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники скорой помощи.Сотрудники чрезвычайного ведомства на мотолодке подошли к месту, транспортировали мужчину на носилках и передали медикам для госпитализации в Черноморскую больницу.Ранее сообщалось о еще одном происшествии в Черноморском районе: в районе мыса Большой Атлеш автомобиль сорвался с 30-метровой скалы. В машине находились мужчина и женщина, которая серьезно пострадала и находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по данному факту.

https://crimea.ria.ru/20220807/avto-s-turistami-upalo-s-obryva-v-krymu-chto-izvestno-1124090258.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, крым, мчс крыма