В Крыму мужчина сорвался с 17-метровой скалы в "Чашу любви"
В Оленевке в районе "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море
© МЧС Республики КрымВ селе Оленевка Черноморского района Крыма мужчина сорвался со скалы
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Оленевке Черноморского района Крыма в районе естественного скального бассейна "Чаши любви" мужчина сорвался с 17-метровой скалы в море, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
Происшествие случилось вечером 6 августа, на место отравилась дежурная смена Черноморского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" и сотрудники скорой помощи.
"По прибытии стало известно, что в районе так называемой "Чаши любви" мужчина сорвался со скалы в воду с высоты около 17 метров, самостоятельно выбрался на берег и находится на труднодоступном скальном выступе. Спасатели приняли решение эвакуировать пострадавшего по воде", - говорится в сообщении.
Сотрудники чрезвычайного ведомства на мотолодке подошли к месту, транспортировали мужчину на носилках и передали медикам для госпитализации в Черноморскую больницу.
Ранее сообщалось о еще одном происшествии в Черноморском районе: в районе мыса Большой Атлеш автомобиль сорвался с 30-метровой скалы. В машине находились мужчина и женщина, которая серьезно пострадала и находится в тяжелом состоянии. Прокуратура Крыма контролирует ход проверки по данному факту.