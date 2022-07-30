Главные события и комментарии дня: 30 июля
Главные события и заявления субботы, 30 июля
© Пресс-служба Южного военного округа
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях, Каховскую ГЭС, Херсон и гуманитарную колонну в Энергодаре. Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненных украинских военнопленных из СИЗО в Еленовке. Глава Крыма назначил главу госкомитета с испытательным сроком.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ обстреливают приграничные области России
Утром село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, на месте работают оперативные службы. А вечером стало известно об очередном обстреле села Теткино Курской области.
Системы ПВО отбили атаки на Каховскую ГЭС и Херсон
ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию, кроме того обстрелу подвергся Херсон. Однако сработала система ПВО, станция и город не повреждены, а жителям ничего не угрожает.
Гумконвой в Энергодаре попал под обстрел
В ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, находившиеся на стоянке отдыха для водителей.
"В результате совершенного теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС", - констатировал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и подчеркнул, что пострадавших нет.
Минобороны опубликовало списки погибших и раненных в СИЗО в Еленовке
По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 военнопленных украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями. Среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.
В Крыму новый глава Госкомводхоза
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Владислава Масляника на должность председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крыма с испытательным сроком на три месяца.