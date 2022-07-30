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Главные события и комментарии дня: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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Главные события и комментарии дня: 30 июля
Главные события и комментарии дня: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Главные события и комментарии дня: 30 июля
ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях, Каховскую ГЭС, Херсон и гуманитарную колонну в Энергодаре. Минобороны РФ опубликовало списки погибших и... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T20:20
2022-07-30T20:20
специальная военная операция рф на украине
крым
конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"
сергей аксенов
херсонская область
запорожская область
главное за день
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях, Каховскую ГЭС, Херсон и гуманитарную колонну в Энергодаре. Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненных украинских военнопленных из СИЗО в Еленовке. Глава Крыма назначил главу госкомитета с испытательным сроком.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ обстреливают приграничные области РоссииУтром село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, на месте работают оперативные службы. А вечером стало известно об очередном обстреле села Теткино Курской области. Системы ПВО отбили атаки на Каховскую ГЭС и ХерсонВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию, кроме того обстрелу подвергся Херсон. Однако сработала система ПВО, станция и город не повреждены, а жителям ничего не угрожает.Гумконвой в Энергодаре попал под обстрелВ ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, находившиеся на стоянке отдыха для водителей.Минобороны опубликовало списки погибших и раненных в СИЗО в ЕленовкеПо данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 военнопленных украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями. Среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.В Крыму новый глава ГоскомводхозаГлава Крыма Сергей Аксенов назначил Владислава Масляника на должность председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крыма с испытательным сроком на три месяца.
https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html
https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html
https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html
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херсонская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
специальная военная операция рф на украине, крым, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", сергей аксенов, херсонская область, запорожская область, главное за день
Главные события и комментарии дня: 30 июля

Главные события и заявления субботы, 30 июля

20:20 30.07.2022
 
© Пресс-служба Южного военного округа / Перейти в фотобанкВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке
© Пресс-служба Южного военного округа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях, Каховскую ГЭС, Херсон и гуманитарную колонну в Энергодаре. Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненных украинских военнопленных из СИЗО в Еленовке. Глава Крыма назначил главу госкомитета с испытательным сроком.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
ВСУ обстреливают приграничные области России
Утром село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, на месте работают оперативные службы. А вечером стало известно об очередном обстреле села Теткино Курской области.
Аэродром базирования ВКС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
14:19
ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины
Системы ПВО отбили атаки на Каховскую ГЭС и Херсон
ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию, кроме того обстрелу подвергся Херсон. Однако сработала система ПВО, станция и город не повреждены, а жителям ничего не угрожает.
Гумконвой в Энергодаре попал под обстрел
В ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, находившиеся на стоянке отдыха для водителей.
"В результате совершенного теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС", - констатировал глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и подчеркнул, что пострадавших нет.
ВСУ нанесли удар по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
11:00
Володин назвал ответственных за удар по СИЗО в Еленовке
Минобороны опубликовало списки погибших и раненных в СИЗО в Еленовке
По данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 военнопленных украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями. Среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.
В Крыму новый глава Госкомводхоза
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил Владислава Масляника на должность председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крыма с испытательным сроком на три месяца.
Борьба с амброзией в Симферополе
15:51
Слезы на глазах: как выживают аллергики в Крыму
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеКрымКонфликт в Чонгаре между бойцами ВСУ и членами организации "Аскер"Сергей АксеновХерсонская областьЗапорожская областьГлавное за день
 
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Заголовок открываемого материала
20:20Главные события и комментарии дня: 30 июля
19:56Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области
19:36Магнитные бури в августе - ученые назвали даты
19:16Как уберечь ребенка от интернет-мошенников
18:54Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса
18:49В День Военно-морского флота Путин утвердит Морскую доктрину РФ
18:24ВСУ вновь бьют по Курской области
18:19Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти
18:02Как угнать боевой самолет и узнать "кентавра": топ новостей недели
17:32Общественную палату создали в Херсонской области
17:01Юрист назвал пять причин изъять авто у собственника
16:23Аксенов назначил нового главу Госкомводхоза
15:51Слезы на глазах: как выживают аллергики в Крыму
15:0513 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки
14:54Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем
14:19ВС РФ разгромили бойцов "Кракена" и элитной бригады президента Украины
14:06Российские военные уничтожили американские гаубицы и РЛС
13:28Опубликованы списки погибших при ударе по СИЗО в Еленовке
12:54Прославленные и отстраненные: российские фигуристы на южном льду
12:05Дроны-камикадзе атаковали гуманитарную колонну в Энергодаре – власти
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