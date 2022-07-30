https://crimea.ria.ru/20220730/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-30-iyulya-1124009548.html

Главные события и комментарии дня: 30 июля

Главные события и комментарии дня: 30 июля - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Главные события и комментарии дня: 30 июля

ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях, Каховскую ГЭС, Херсон и гуманитарную колонну в Энергодаре. Минобороны РФ опубликовало списки погибших и... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T20:20

2022-07-30T20:20

2022-07-30T20:20

специальная военная операция рф на украине

крым

конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер"

сергей аксенов

херсонская область

запорожская область

главное за день

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1e/1124009528_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_ed2ea13aaa826cdf9bb415049a7685d4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли села в Брянской и Курской областях, Каховскую ГЭС, Херсон и гуманитарную колонну в Энергодаре. Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненных украинских военнопленных из СИЗО в Еленовке. Глава Крыма назначил главу госкомитета с испытательным сроком.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.ВСУ обстреливают приграничные области РоссииУтром село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, на месте работают оперативные службы. А вечером стало известно об очередном обстреле села Теткино Курской области. Системы ПВО отбили атаки на Каховскую ГЭС и ХерсонВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию, кроме того обстрелу подвергся Херсон. Однако сработала система ПВО, станция и город не повреждены, а жителям ничего не угрожает.Гумконвой в Энергодаре попал под обстрелВ ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, находившиеся на стоянке отдыха для водителей.Минобороны опубликовало списки погибших и раненных в СИЗО в ЕленовкеПо данным оборонного ведомства, в результате ракетного удара по Волновахской исправительной колонии в поселке Еленовка в пятницу 29 июля погибли 50 военнопленных украинцев, 73 человека доставлены в медучреждения с тяжелыми ранениями. Среди погибших - мужчины в возрасте от 20 до 65 лет.В Крыму новый глава ГоскомводхозаГлава Крыма Сергей Аксенов назначил Владислава Масляника на должность председателя Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крыма с испытательным сроком на три месяца.

https://crimea.ria.ru/20220730/vs-rf-razgromili-boytsov-krakena-i-elitnoy-brigady-prezidenta-ukrainy-1124006595.html

https://crimea.ria.ru/20220730/volodin-nazval-otvetstvennykh-za-udar-po-sizo-v-elenovke-1124004055.html

https://crimea.ria.ru/20220730/slezy-na-glazakh-kak-vyzhivayut-allergiki-v-krymu-1123987217.html

крым

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, крым, конфликт в чонгаре между бойцами всу и членами организации "аскер", сергей аксенов, херсонская область, запорожская область, главное за день