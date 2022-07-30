https://crimea.ria.ru/20220730/ataku-vsu-na-kherson-otbili-sistemy-pvo-1124003798.html

ВСУ попытались нанести удар по Херсону

ВСУ попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости Крым, 30.07.2022

ВСУ попытались нанести удар по Херсону

ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T10:22

2022-07-30T10:22

2022-07-30T10:29

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. При этом замглавы Херсонской ВГА подчеркнул, что целями украинских военных становятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предположил, что главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html

https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине