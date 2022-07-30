https://crimea.ria.ru/20220730/ataku-vsu-na-kherson-otbili-sistemy-pvo-1124003798.html
ВСУ попытались нанести удар по Херсону
ВСУ попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости Крым, 30.07.2022
ВСУ попытались нанести удар по Херсону
ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T10:22
2022-07-30T10:22
2022-07-30T10:29
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123801392_0:50:2949:1709_1920x0_80_0_0_a08f6ba9bd6387aa851a2ce707150d17.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. При этом замглавы Херсонской ВГА подчеркнул, что целями украинских военных становятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предположил, что главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html
https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0a/1123801392_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_cd18a203e6d7bdfc3ee7d36593c2d88d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ попытались нанести удар по Херсону
Замглавы ВГА Херсонской области сообщил о неудачной попытке ВСУ обстрелять Херсон
10:22 30.07.2022 (обновлено: 10:29 30.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.
"Все под контролем. Была попытка обстрела Херсона. Сработала система ПВО. Система защиты города работает профессионально, жителям Херсона и области ничего не угрожает", – цитирует Стремоусова РИА Новости.
При этом замглавы Херсонской ВГА подчеркнул, что целями украинских военных становятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры.
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предположил
, что главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.