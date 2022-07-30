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ВСУ попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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ВСУ попытались нанести удар по Херсону
ВСУ попытались нанести удар по Херсону - РИА Новости Крым, 30.07.2022
ВСУ попытались нанести удар по Херсону
ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T10:22
2022-07-30T10:29
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. При этом замглавы Херсонской ВГА подчеркнул, что целями украинских военных становятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры.Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить &gt;&gt;Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предположил, что главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html
https://crimea.ria.ru/20220615/chego-zhdut-i-o-chem-perezhivayut-zhiteli-khersonschiny-reportazh-s-granitsy-1123540458.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
ВСУ попытались нанести удар по Херсону

Замглавы ВГА Херсонской области сообщил о неудачной попытке ВСУ обстрелять Херсон

10:22 30.07.2022 (обновлено: 10:29 30.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Херсоне
Повседневная жизнь в Херсоне - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ попытались нанести удар по Херсону, средства ПВО отбили атаку, сообщил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

"Все под контролем. Была попытка обстрела Херсона. Сработала система ПВО. Система защиты города работает профессионально, жителям Херсона и области ничего не угрожает", – цитирует Стремоусова РИА Новости.

При этом замглавы Херсонской ВГА подчеркнул, что целями украинских военных становятся исключительно объекты гражданской инфраструктуры.
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить >>
Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков предположил, что главная задача киевского режима – дестабилизация политической ситуации на освобожденных территориях и на территории России, и поэтому под удар ВСУ попадают преимущественно гражданские объекты.
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В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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