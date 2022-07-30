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ВСУ вновь бьют по Курской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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ВСУ вновь бьют по Курской области
ВСУ вновь бьют по Курской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022
ВСУ вновь бьют по Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T18:24
2022-07-30T18:24
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По предварительной информации, пострадавших нет, уточняются данные о разрушениях.Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка в Брянской области, повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220703/vsu-obstrelyali-belgorod-est-pogibshie-i-ranenye-1123730924.html
курская область
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
ВСУ вновь бьют по Курской области

Глава Курской области Старовойт сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино

18:24 30.07.2022
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела поселка Теткино в Курской области
Последствия обстрела поселка Теткино в Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Сегодня со стороны Украины был обстрелян поселок Теткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По предварительной информации, пострадавших нет, уточняются данные о разрушениях.
Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка в Брянской области, повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
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ВСУ обстреляли Белгород: есть погибшие и раненые
Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
 
Курская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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