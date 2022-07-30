https://crimea.ria.ru/20220730/vsu-vnov-byut-po-kurskoy-oblasti-1124009393.html
ВСУ вновь бьют по Курской области
ВСУ вновь бьют по Курской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022
ВСУ вновь бьют по Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T18:24
2022-07-30T18:24
2022-07-30T18:24
курская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По предварительной информации, пострадавших нет, уточняются данные о разрушениях.Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка в Брянской области, повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220703/vsu-obstrelyali-belgorod-est-pogibshie-i-ranenye-1123730924.html
курская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
ВСУ вновь бьют по Курской области
Глава Курской области Старовойт сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино