https://crimea.ria.ru/20220730/vsu-vnov-byut-po-kurskoy-oblasti-1124009393.html

ВСУ вновь бьют по Курской области

ВСУ вновь бьют по Курской области - РИА Новости Крым, 30.07.2022

ВСУ вновь бьют по Курской области

ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T18:24

2022-07-30T18:24

2022-07-30T18:24

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. ВСУ обстреляли поселок Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По предварительной информации, пострадавших нет, уточняются данные о разрушениях.Ранее обстрелу со стороны Украины подверглось село Ломаковка в Брянской области, повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220703/vsu-obstrelyali-belgorod-est-pogibshie-i-ranenye-1123730924.html

курская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине