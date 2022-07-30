https://crimea.ria.ru/20220730/selo-v-bryanskoy-oblasti-obstrelyali-so-storony-ukrainy-1124003094.html
Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины - РИА Новости Крым, 30.07.2022
Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T08:42
2022-07-30T08:42
2022-07-30T08:42
специальная военная операция рф на украине
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости Крым. Село Ломаковка в Брянской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Сейчас на месте работают оперативные службы.Накануне сообщалось об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе Брянской области.Кроме того, 26 июля была совершена атака на таможенный пункт пропуска в Севском районе области. С квадрокоптера на КПП было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела ранения получили четыре человека, позже один из них скончался.Украинские войска регулярно наносят удары по приграничным российским территориям. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220729/vs-rossii-nanesli-otvetnyy-udar-po-vsu-za-obstrel-bryanskoy-oblasti-1123993775.html
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специальная военная операция рф на украине, брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), украина
Село в Брянской области обстреляли со стороны Украины
Губернатор Брянской области Богомаз: село Ломаковка обстреляли со стороны Украины