https://crimea.ria.ru/20220729/ukrainskie-boeviki-nanesli-udar-po-selu-v-bryanskoy-oblasti-1123992304.html
Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области
Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T09:37
2022-07-29T09:37
2022-07-29T09:37
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе."Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://crimea.ria.ru/20220726/umer-odin-iz-ranenykh-pri-atake-ukrainy-na-kpp-v-bryanskoy-oblasti-1123961844.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил об обстреле ВСУ села Сачковичи
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе.
"Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.