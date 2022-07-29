https://crimea.ria.ru/20220729/ukrainskie-boeviki-nanesli-udar-po-selu-v-bryanskoy-oblasti-1123992304.html

Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области

Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T09:37

2022-07-29T09:37

2022-07-29T09:37

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл - РИА Новости Крым. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле со стороны Украины населенного пункта Сачковичи в Климовском районе."Сегодня утром со стороны ВСУ произведен обстрел населенного пункта Сачковичи в Климовском районе. Повреждена линия электропередач. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.На месте работают оперативные службы.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://crimea.ria.ru/20220726/umer-odin-iz-ranenykh-pri-atake-ukrainy-na-kpp-v-bryanskoy-oblasti-1123961844.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)