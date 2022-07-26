https://crimea.ria.ru/20220726/ukrainskiy-dron-so-vzryvchatkoy-atakoval-bryanskuyu-oblast-raneny-chetvero-1123959253.html
Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо
Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо
Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на погранпункт Троебортное в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:40
2022-07-26T11:40
2022-07-26T11:46
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на погранпункт Троебортное в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220715/vsu-atakovali-belgorodskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-1123849473.html
брянская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо
Богомаз: украинский беспилотник сбросил взрывчатку у погранпункта в Брянской области
11:40 26.07.2022 (обновлено: 11:46 26.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на погранпункт Троебортное в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня утром со стороны территории Украины была совершена атака на МАПП "Троебортное", расположенный в Севском районе. С квадрокоптера на таможенный пост было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела есть четверо пострадавших, которым сейчас оказывается медицинская помощь", - сообщил он.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.