https://crimea.ria.ru/20220726/ukrainskiy-dron-so-vzryvchatkoy-atakoval-bryanskuyu-oblast-raneny-chetvero-1123959253.html

Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо

Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на погранпункт Троебортное в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T11:40

2022-07-26T11:40

2022-07-26T11:46

брянская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111793/26/1117932619_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_2f3ab955fb19f7ba955c50ffe32886bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на погранпункт Троебортное в Брянской области, пострадали четыре человека. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.На месте происшествия работают оперативные службы.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220715/vsu-atakovali-belgorodskuyu-i-bryanskuyu-oblasti-1123849473.html

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия