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ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS - РИА Новости Крым, 30.07.2022
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ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS - РИА Новости Крым, 30.07.2022
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS
В ночь на субботу ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию. Сработала... РИА Новости Крым, 30.07.2022
2022-07-30T09:48
2022-07-30T09:56
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию. Сработала ПВО, ГЭС не пострадала. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Гидроэлектростанция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме, уточнил глава района.Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять &gt;&gt;Как сообщалось, в ночь на пятницу и днем 29 июля ВСУ нанесли серию ракетных ударов по району, где расположена Каховская гидроэлектростанция. По словам Леонтьева, украинские войска целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданского транспорта, который пересекает Днепр по дамбе электростанции.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь &gt;&gt;Ранее несколько ракетных ударов было выпущено по Новой Каховке и Антоновскому мосту близ Херсона. Местные власти полагают, что так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220729/stalo-izvestno-kogda-otkroyut-antonovskiy-most-v-khersone-1123994435.html
https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия
ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS

Херсонская ВГА: украинские войска ударили по Каховской гидроэлектростанции, сработала ПВО

09:48 30.07.2022 (обновлено: 09:56 30.07.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкКаховская гидроэлектростанция в Херсонской области
Каховская гидроэлектростанция в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию. Сработала ПВО, ГЭС не пострадала. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Ровно в полночь был удар этими ракетами HIMARS по ГЭС. Система ПВО отработала, отразила все", – цитирует Леонтьева РИА Новости.
Гидроэлектростанция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме, уточнил глава района.
Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять >>
Как сообщалось, в ночь на пятницу и днем 29 июля ВСУ нанесли серию ракетных ударов по району, где расположена Каховская гидроэлектростанция. По словам Леонтьева, украинские войска целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданского транспорта, который пересекает Днепр по дамбе электростанции.
Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>
Ранее несколько ракетных ударов было выпущено по Новой Каховке и Антоновскому мосту близ Херсона. Местные власти полагают, что так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.
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Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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10:22ВСУ попытались нанести удар по Херсону
09:48ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS
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