https://crimea.ria.ru/20220730/vsu-vnov-obstrelyali-kakhovskuyu-ges-iz-himars-1124003473.html

ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS

ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS - РИА Новости Крым, 30.07.2022

ВСУ вновь обстреляли Каховскую ГЭС из HIMАRS

В ночь на субботу ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию. Сработала... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T09:48

2022-07-30T09:48

2022-07-30T09:56

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу ВСУ возобновили атаку Херсонской области. Серия ударов ракетами из РСЗО HIMARS была направлена на Каховскую гидроэлектростанцию. Сработала ПВО, ГЭС не пострадала. Об этом сообщил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.Гидроэлектростанция не пострадала и продолжает работу в штатном режиме, уточнил глава района.Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять >>Как сообщалось, в ночь на пятницу и днем 29 июля ВСУ нанесли серию ракетных ударов по району, где расположена Каховская гидроэлектростанция. По словам Леонтьева, украинские войска целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданского транспорта, который пересекает Днепр по дамбе электростанции.Путешествие туда и обратно: Симферополь-Херсон-Симферополь >>Ранее несколько ракетных ударов было выпущено по Новой Каховке и Антоновскому мосту близ Херсона. Местные власти полагают, что так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220729/stalo-izvestno-kogda-otkroyut-antonovskiy-most-v-khersone-1123994435.html

https://crimea.ria.ru/20220724/voennyy-ekspert-otsenil-posledstviya-novykh-postavok-rszo-himars-kievu-1123942177.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, происшествия