https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html

ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС

ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 23.07.2022

ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС

Украинские войска ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет. Об этом со ссылкой на замглавы... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T09:35

2022-07-23T09:35

2022-07-23T09:36

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет. Об этом со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.Данные о пострадавших также не поступали.Стремоусов также сообщил, что еще один удар был нанесен по мосту через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка в Херсонской области."Есть попадания", - заявил Стремоусов.Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять >>Ранее украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксированы восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб. По нему сохраняется движение легкового и пассажирского транспорта, грузовики уже пустили в объезд. Этот мост вместе с мостом на плотине Каховской ГЭС являются главными дорогами, соединяющими берега Днепра в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

https://crimea.ria.ru/20220721/vlasti-pokazali-posledstviya-udara-vsu-po-zaporozhskoy-aes-1123916964.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, происшествия