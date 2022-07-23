https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html
ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС
ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 23.07.2022
ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС
Украинские войска ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет. Об этом со ссылкой на замглавы... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T09:35
2022-07-23T09:35
2022-07-23T09:36
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет. Об этом со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.Данные о пострадавших также не поступали.Стремоусов также сообщил, что еще один удар был нанесен по мосту через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка в Херсонской области."Есть попадания", - заявил Стремоусов.Ответ на HIMARS: что могут американские РСЗО и как им противостоять >>Ранее украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксированы восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб. По нему сохраняется движение легкового и пассажирского транспорта, грузовики уже пустили в объезд. Этот мост вместе с мостом на плотине Каховской ГЭС являются главными дорогами, соединяющими берега Днепра в Херсонской области.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, происшествия
ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС
Херсонская ВГА: украинские войска ударили по мосту на дамбе Каховской ГЭС, разрушений нет
09:35 23.07.2022 (обновлено: 09:36 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Украинские войска ударили по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет. Об этом со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.
"Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", - сказал он.
Данные о пострадавших также не поступали.
Стремоусов также сообщил, что еще один удар был нанесен по мосту через реку Ингулец в районе поселка Дарьевка в Херсонской области.
"Есть попадания", - заявил Стремоусов.
Ранее украинские войска выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксированы восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб. По нему сохраняется движение легкового и пассажирского транспорта, грузовики уже пустили в объезд
. Этот мост вместе с мостом на плотине Каховской ГЭС являются главными дорогами, соединяющими берега Днепра в Херсонской области.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В середине марта российские военные взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.