https://crimea.ria.ru/20220721/antonovskiy-most-posle-ataki-vsu-chto-s-dvizheniem-transporta-1123915129.html

Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта

Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта

Движение по Антоновскому мосту в Херсоне, который накануне обстреляли ВСУ, открыто для легкового и пассажирского транспорта, грузовики же пускают в объезд. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T12:14

2022-07-21T12:14

2022-07-21T12:15

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

общество

транспорт

происшествия

авторы

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне, который накануне обстреляли ВСУ, открыто для легкового и пассажирского транспорта, грузовики же пускают в объезд. Об этом РИА Новости Крым рассказал пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.Украинские войска накануне выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксированы восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб.Он уточнил, что на данный момент ограничений по количеству транспорта на Антоновском мосту вводить не планируется. Заторов на дороге также нет. Инженеры и профильные специалисты уже приступили к работам по восстановлению мостового перехода через Днепр и возобновлению движения в полном объеме.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.

https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html

https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество, транспорт, происшествия, авторы