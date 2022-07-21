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Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта
Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта
Движение по Антоновскому мосту в Херсоне, который накануне обстреляли ВСУ, открыто для легкового и пассажирского транспорта, грузовики же пускают в объезд. Об... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T12:14
2022-07-21T12:15
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
общество
транспорт
происшествия
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне, который накануне обстреляли ВСУ, открыто для легкового и пассажирского транспорта, грузовики же пускают в объезд. Об этом РИА Новости Крым рассказал пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.Украинские войска накануне выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксированы восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб.Он уточнил, что на данный момент ограничений по количеству транспорта на Антоновском мосту вводить не планируется. Заторов на дороге также нет. Инженеры и профильные специалисты уже приступили к работам по восстановлению мостового перехода через Днепр и возобновлению движения в полном объеме.Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
https://crimea.ria.ru/20220721/chem-vazhen-antonovskiy-most-v-khersone-i-pochemu-vsu-khotyat-ego-razrushit-1123914084.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
специальная военная операция рф на украине, херсонская область, всу (вооруженные силы украины), общество, транспорт, происшествия, авторы
Антоновский мост после атаки ВСУ: что с движением транспорта

ВГА Херсона: проезд по Антоновскому мосту закрыт для фур, пассажирское сообщение есть

12:14 21.07.2022 (обновлено: 12:15 21.07.2022)
 
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла СтремоусоваПоследствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
© Telegram-канал замглавы Херсонской ВГА Кирилла Стремоусова
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым, Евгения Мартыненко. Движение по Антоновскому мосту в Херсоне, который накануне обстреляли ВСУ, открыто для легкового и пассажирского транспорта, грузовики же пускают в объезд. Об этом РИА Новости Крым рассказал пресс-секретарь военно-гражданской администрации региона Сергей Мороз.
Украинские войска накануне выпустили 12 ракет из РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне. Зафиксированы восемь попаданий, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб.
Последствия обстрела Антоновского моста в Херсоне
11:18
Чем важен Антоновский мост в Херсоне и почему ВСУ хотят его разрушить
"На сегодняшний день транспортное сообщение сохранено, мост работает, однако двигаться по нему можно только легковому и пассажирскому транспорту. Грузовикам пока проезд запрещен, фуры следуют через Каховку", - рассказал он.
Он уточнил, что на данный момент ограничений по количеству транспорта на Антоновском мосту вводить не планируется. Заторов на дороге также нет. Инженеры и профильные специалисты уже приступили к работам по восстановлению мостового перехода через Днепр и возобновлению движения в полном объеме.
Военнослужащий Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
10:09
Российские войска нанесли ВСУ ответный удар за обстрел Херсона
Антоновский мост через Днепр общей протяженностью 1 366 метров ввели в эксплуатацию в 1985 году. Ширина сооружения — 25 метров, мост имеет 30 пролетов. Это главная транспортная артерия между правым и левым берегами Днепра. До строительства моста машины могли попасть на другой берег Херсонской области через плотину Каховской ГЭС.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах стать субъектами России.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеХерсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоТранспортПроисшествияАвторы
 
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