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Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2022
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Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС
ВСУ нанесла серию ракетных ударов по району в Херсонской области, где находится Каховская ГЭС. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T15:42
2022-07-29T15:42
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ нанесла серию ракетных ударов по району в Херсонской области, где находится Каховская ГЭС. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, сейчас работает система противовоздушной обороны. Украинские войска целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданского транспорта, который пересекает Днепр по дамбе электростанции.В результате обстрела повреждена дорога на подъезде к ГЭС. Само сооружение не пострадало и продолжает работать штатно.Как сообщалось, ранее ВСУ нанесло несколько ракетных ударов по Новой Каховке и Антоновскому мосту близ Херсона. Местные власти полагают, что так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220724/vlasti-nivoy-kakhovki-rasskazali-o-posledstviyakh-udara-po-gorodu-iz-himars-1123945133.html
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия
Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

ВСУ нанесли ракетные удары в районе Каховской ГЭС в Херсонской области – власти

15:42 29.07.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 29.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ нанесла серию ракетных ударов по району в Херсонской области, где находится Каховская ГЭС. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.
По его словам, сейчас работает система противовоздушной обороны. Украинские войска целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданского транспорта, который пересекает Днепр по дамбе электростанции.
Ракета-носитель запускает Высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
24 июля, 17:33
Власти Новой Каховки рассказали о последствиях удара по городу из HIMARS
"В два часа ночи и сейчас прямо днем стреляют по ГЭС. Наносят ракетные удары. Работает система ПВО", — сказал он.
В результате обстрела повреждена дорога на подъезде к ГЭС. Само сооружение не пострадало и продолжает работать штатно.
Повреждения Антоновского моста в Херсонской области после удара ВСУ
12:08
Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне
Как сообщалось, ранее ВСУ нанесло несколько ракетных ударов по Новой Каховке и Антоновскому мосту близ Херсона. Местные власти полагают, что так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.
Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Обе области объявили о планах войти в состав России.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Происшествия
 
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