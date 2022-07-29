https://crimea.ria.ru/20220729/ukrainskie-voyska-nanesli-seriyu-raketnykh-udarov-v-rayone-kakhovskoy-ges-1123998193.html

Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 29.07.2022

Украинские войска нанесли серию ракетных ударов в районе Каховской ГЭС

ВСУ нанесла серию ракетных ударов по району в Херсонской области, где находится Каховская ГЭС. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T15:42

2022-07-29T15:42

2022-07-29T15:42

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости Крым. ВСУ нанесла серию ракетных ударов по району в Херсонской области, где находится Каховская ГЭС. Об этом со ссылкой на главу администрации Каховского района Владимира Леонтьева сообщает РИА Новости.По его словам, сейчас работает система противовоздушной обороны. Украинские войска целенаправленно бьют в район ГЭС, несмотря на то, что там сейчас находится много гражданского транспорта, который пересекает Днепр по дамбе электростанции.В результате обстрела повреждена дорога на подъезде к ГЭС. Само сооружение не пострадало и продолжает работать штатно.Как сообщалось, ранее ВСУ нанесло несколько ракетных ударов по Новой Каховке и Антоновскому мосту близ Херсона. Местные власти полагают, что так ВСУ пытаются прекратить транспортное сообщение через Днепр.Российские военные в ходе спецоперации взяли под контроль Херсонскую и приазовскую часть Запорожской области. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом, введен в оборот рубль. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220724/vlasti-nivoy-kakhovki-rasskazali-o-posledstviyakh-udara-po-gorodu-iz-himars-1123945133.html

https://crimea.ria.ru/20220729/stalo-izvestno-kogda-otkroyut-antonovskiy-most-v-khersone-1123994435.html

херсонская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия