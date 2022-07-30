https://crimea.ria.ru/20220730/drony-kamikadze-atakovali-gumanitarnuyu-kolonnu-v-energodare--vlasti-1124004791.html

Дроны-камикадзе атаковали гуманитарную колонну в Энергодаре – власти

Дроны-камикадзе атаковали гуманитарную колонну в Энергодаре – власти - РИА Новости Крым, 30.07.2022

Дроны-камикадзе атаковали гуманитарную колонну в Энергодаре – власти

В ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области... РИА Новости Крым, 30.07.2022

2022-07-30T12:05

2022-07-30T12:05

2022-07-30T12:05

запорожская область

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, колонна находилась на стоянке отдыха для водителей. Все автомобили маркированы опознавательными знаками гуманитарной миссии.Удар нанесли украинские беспилотники, оснащенные самодельными взрывными устройствами.Разрушенная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки, написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС.

https://crimea.ria.ru/20220720/vsu-udarnymi-bespilotnikami-atakovali-zaporozhskuyu-aes-1123908181.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), происшествия