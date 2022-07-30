Дроны-камикадзе атаковали гуманитарную колонну в Энергодаре – власти
ВГА Запорожской области: беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны
© РИА НовостиУкраинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара,
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости Крым. В ночь на субботу беспилотники ВСУ атаковали автомобили гуманитарной колонны в Энергодаре, сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, колонна находилась на стоянке отдыха для водителей. Все автомобили маркированы опознавательными знаками гуманитарной миссии.
Удар нанесли украинские беспилотники, оснащенные самодельными взрывными устройствами.
"В результате совершенного теракта уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС", - констатировал Балицкий и подчеркнул, что пострадавших нет.
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоУкраинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара,
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Украинские войска нанесли удар по автомобилям с гуманитарным грузом для жителей Энергодара,
Разрушенная инфраструктура будет восстановлена в кратчайшие сроки, написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС.
20 июля, 16:09ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС