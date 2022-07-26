https://crimea.ria.ru/20220726/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-26-iyulya-1123966432.html

Главные события и комментарии дня: 26 июля

Главные события и комментарии дня: 26 июля - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Главные события и комментарии дня: 26 июля

Россия выходит из проекта МКС. НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России, заявили в Совбезе. Российские силы ПВО отбили ракетную атаку по Херсону. РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T22:02

2022-07-26T22:02

2022-07-26T22:30

главное за день

херсонская область

крым

распространение коронавируса в рф

нато

специальная военная операция рф на украине

роскосмос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1a/1123966649_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bcd9eb6d5578d32fe4dd907326f8ea4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости Крым. Россия выходит из проекта МКС. НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России, заявили в Совбезе. Российские силы ПВО отбили ракетную атаку по Херсону. Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область. В России резко выросло число пациентов с COVID-19. В Крыму вернули антиковидный режим в больницах. Пещера "Таврида" открывается для посетителей. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Выход России из проекта МКСРоссия в рамках сотрудничества на Международной космической станции выполнит все свои обязательства перед иностранными партнерами и выйдет из проекта после 2024 года, это решение принято, сообщил новый глава Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Борисов уверен, что к этому времени Роскосмос начнет формировать российскую орбитальную станцию."Я считаю, что будущее российской пилотируемой космонавтики в первую очередь должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, для того чтобы каждый полет обогащал нас знаниями в области космоса", - добавил он.Военные угрозы РФ со стороны НАТОЭксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем выработали ряд предложений в сфере международной безопасности."Мадридский саммит вновь продемонстрировал, что Североатлантический альянс остается механизмом навязывания интересов США коллективному Западу. При этом, вопреки заявлениям руководства НАТО, деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств", - сообщила во вторник пресс-служба СБ РФ.Очередные попытки ударов по ХерсонуВ ночь на 26 июля украинские войска попытались нанести очередной ракетный удар по Херсону, сработала система ПВО. Власти Новой Каховки рассказали о последствиях удара по городу из HIMARS >>Позже замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сообщил о повторном обстреле ВСУ, все удары были отражены системами противовоздушной обороны РФ.Атака ВСУ на таможенный пункт в Брянской областиУтром во вторник ВСУ совершили атаку на пограничный пункт пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области. С квадрокоптера на КПП было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела ранения получили четыре человека. Позже стало известно, что один из пострадавших скончался.Резкий рост числа пациентов с COVID-19 в РоссииВ России за минувшие сутки резко выросло число пациентов с COVID-19. Госпитализированы 1 664 человека, это больше на 119,2%, чем сутками ранее. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 70 регионах. Также выросло количество зафиксированных смертей - с 34 до 47 случаев по стране.Возвращение антиковидного режима в КрымуВсе медицинские организации Крыма возобновили строгий противоэпидемический режим, связанный с распространением COVID-19, сообщил во вторник министр здравоохранения РК Константин Скорупский.Что увидят посетители пещеры "Таврида"Пещера "Таврида" готова встречать гостей. Посетителям представят уникальное устройство самой пещеры и воссоздадут в ней атмосферу древних времен с помощью археологических находок со всего полуострова, в том числе реконструкций наскальной живописи, оставленной более 40 тысяч лет назад.29 июля комплекс откроют для туристов в тестовом режиме. Продолжительность маршрута составляет 485 метров, программа рассчитана на 50-60 минут.Новое назначение в КрымуПредседателем Госкомитета молодежной политики Крыма стал Алексей Зинченко. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. Зинченко является помощником депутата Государственной Думы, куратором направления патриотического воспитания в Молодежном активе Крыма. Предыдущий глава госкомитета был отправлен в отставку 27 мая.

https://crimea.ria.ru/20220726/rf-provedet-ucheniya-vostok-2022-s-privlecheniem-inostrannogo-kontingenta-1123964494.html

https://crimea.ria.ru/20220719/lyudi-gorod-zhizn-kak-segodnya-zhivet-kherson-1123889599.html

https://crimea.ria.ru/20220726/novyy-podvid-koronavirusa-kentavr-simptomy-i-zaraznost-1123963288.html

https://crimea.ria.ru/20220726/zachem-tsb-vozvraschaet-bumazhnye-desyatki-zhdat-li-snizheniya-tsen-1123961495.html

херсонская область

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, херсонская область, крым, распространение коронавируса в рф, нато, специальная военная операция рф на украине, роскосмос