https://crimea.ria.ru/20220726/aksenov-naznachil-glavu-goskomiteta-molodezhnoy-politiki-kryma-1123958860.html
Аксенов назначил главу Госкомитета молодежной политики Крыма
Аксенов назначил главу Госкомитета молодежной политики Крыма - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Аксенов назначил главу Госкомитета молодежной политики Крыма
Председателем Госкомитета молодежной политики Крыма стал Алексей Зинченко. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:20
2022-07-26T11:20
2022-07-26T11:20
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
крым
совет министров рк
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Председателем Госкомитета молодежной политики Крыма стал Алексей Зинченко. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.27 мая Аксенов отправил в отставку Сергея Селимова, который возглавлял Госкомитет молодежной политики с декабря 2019 года.Алексей Зинченко родился 24 февраля 1995 года. Является помощником депутата Государственной Думы, куратором направления патриотического воспитания в Молодежном активе Крыма.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, крым, совет министров рк, сергей аксенов
Аксенов назначил главу Госкомитета молодежной политики Крыма
Аксенов назначил Зинченко главой Госкомитета молодежной политики Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Председателем Госкомитета молодежной политики Крыма стал Алексей Зинченко. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.
"Принять Зинченко Алексея Сергеевича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета молодежной политики РК с установлением срока испытания продолжительностью три месяца", - говорится в документе.
27 мая Аксенов отправил в отставку Сергея Селимова, который возглавлял Госкомитет молодежной политики с декабря 2019 года.
Алексей Зинченко родился 24 февраля 1995 года. Является помощником депутата Государственной Думы, куратором направления патриотического воспитания в Молодежном активе Крыма.