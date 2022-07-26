НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез
Совбез РФ: НАТО наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз России
12:04 26.07.2022 (обновлено: 13:08 26.07.2022)
© AFP 2018 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Эксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем они выработали ряд предложений в сфере международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБ РФ.
На заседании секции глобальных проблем и международной безопасности научного совета обсуждена стратегия политики РФ в отношении стран Запада с учетом итогов июньского саммита НАТО в Мадриде и интересов нацбезопасности.
"Эксперты Совета Безопасности РФ отметили наращивание усилий НАТО, направленных на создание непосредственных военных угроз России. По их мнению, Мадридский саммит вновь продемонстрировал, что Североатлантический альянс остается механизмом навязывания интересов США коллективному Западу. При этом вопреки заявлениям руководства НАТО, деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств", - говорится в сообщении.
По итогам заседания эксперты выработали ряд предложений, которые планируется "рекомендовать для дальнейшей проработки и реализации по линии органов государственной власти", заключили в Совбезе.