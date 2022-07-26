https://crimea.ria.ru/20220726/nato-naraschivaet-usiliya-po-sozdaniyu-voennykh-ugroz-rossii--sovbez-1123959868.html

НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез

НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез - РИА Новости Крым, 26.07.2022

НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез

Эксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем они выработали ряд предложений в сфере международной РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T12:04

2022-07-26T12:04

2022-07-26T13:08

российская федерация (россия, рф)

политика

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Эксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем они выработали ряд предложений в сфере международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБ РФ.На заседании секции глобальных проблем и международной безопасности научного совета обсуждена стратегия политики РФ в отношении стран Запада с учетом итогов июньского саммита НАТО в Мадриде и интересов нацбезопасности.По итогам заседания эксперты выработали ряд предложений, которые планируется "рекомендовать для дальнейшей проработки и реализации по линии органов государственной власти", заключили в Совбезе.

https://crimea.ria.ru/20220719/nato-moglo-razvyazat-voynu-s-rossiey-za-krym--lider-irana-1123901914.html

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российская федерация (россия, рф), политика, в мире, нато