Рейтинг@Mail.ru
НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220726/nato-naraschivaet-usiliya-po-sozdaniyu-voennykh-ugroz-rossii--sovbez-1123959868.html
НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез
НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез - РИА Новости Крым, 26.07.2022
НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез
Эксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем они выработали ряд предложений в сфере международной РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T12:04
2022-07-26T13:08
российская федерация (россия, рф)
политика
в мире
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/47/1114694703_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_3f4b99bd31dc9b776e8109d37a58dbeb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Эксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем они выработали ряд предложений в сфере международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБ РФ.На заседании секции глобальных проблем и международной безопасности научного совета обсуждена стратегия политики РФ в отношении стран Запада с учетом итогов июньского саммита НАТО в Мадриде и интересов нацбезопасности.По итогам заседания эксперты выработали ряд предложений, которые планируется "рекомендовать для дальнейшей проработки и реализации по линии органов государственной власти", заключили в Совбезе.
https://crimea.ria.ru/20220719/nato-moglo-razvyazat-voynu-s-rossiey-za-krym--lider-irana-1123901914.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111469/47/1114694703_73:0:557:363_1920x0_80_0_0_2b2dc03cead1ee4db0f463bd5d1bb8e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
российская федерация (россия, рф), политика, в мире, нато
НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез

Совбез РФ: НАТО наращивает усилия по созданию непосредственных военных угроз России

12:04 26.07.2022 (обновлено: 13:08 26.07.2022)
 
© AFP 2018 / Virginia MayoВозле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AFP 2018 / Virginia Mayo
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Эксперты Совета Безопасности России отметили нарастание военных угроз России со стороны НАТО, в связи с чем они выработали ряд предложений в сфере международной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СБ РФ.
На заседании секции глобальных проблем и международной безопасности научного совета обсуждена стратегия политики РФ в отношении стран Запада с учетом итогов июньского саммита НАТО в Мадриде и интересов нацбезопасности.
"Эксперты Совета Безопасности РФ отметили наращивание усилий НАТО, направленных на создание непосредственных военных угроз России. По их мнению, Мадридский саммит вновь продемонстрировал, что Североатлантический альянс остается механизмом навязывания интересов США коллективному Западу. При этом вопреки заявлениям руководства НАТО, деятельность альянса не способствует обеспечению международной стабильности и укреплению безопасности входящих в него государств", - говорится в сообщении.
По итогам заседания эксперты выработали ряд предложений, которые планируется "рекомендовать для дальнейшей проработки и реализации по линии органов государственной власти", заключили в Совбезе.
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 22:07
НАТО могла развязать войну с Россией за Крым – лидер Ирана
 
Российская Федерация (Россия, РФ)ПолитикаВ миреНАТО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26Новые удары по военным объектам Украины: ход спецоперации
13:06Российские военные нанесли удар по базе "Иностранного легиона" в ДНР
12:52Материалы для восстановления Донбасса повезут паромом из Ейска
12:24Как позвонить в ДНР из России - республика получила новый код
12:04НАТО наращивает усилия по созданию военных угроз России – Совбез
11:59Правительство расширило список выплат на карту "Мир"
11:53В России резко выросло число пациентов с COVID-19
11:40Украинский дрон со взрывчаткой атаковал Брянскую область: ранены четверо
11:27В шести муниципалитетах Крыма до вечера не будут воды - адреса
11:20Аксенов назначил главу Госкомитета молодежной политики Крыма
11:13Более восьми тысяч российских паспортов выдано в Запорожской области
11:05В Крыму будут строить быстровозводимые модульные отели
11:00Пещера Таврида открыта: что увидят посетители?
10:49Ливни, подтопления и мощный смерч: непогода обрушилась на Геленджик
10:45В Крыму построят "умные" спортплощадки и модульные залы за 300 млн рублей
10:26Сводка по заболевшим и умершим от COVID-19 в Крыму и Севастополе
10:20Семья из трех человек погибла в ДТП с КамАЗом под Мелитополем
10:02Шесть женщин получили штрафы за организацию секс-притонов в Крыму
09:35Когда ждать пик роста заболеваемости COVID-19
09:13Спецоперация на Украине перешла в фазу демилитаризации НАТО – политолог
Лента новостейМолния