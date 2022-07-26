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В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.07.2022
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В России резко выросло число пациентов с COVID-19
В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В России резко выросло число пациентов с COVID-19
Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:53
2022-07-26T11:53
распространение коронавируса в рф
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.Кроме того, выросло количество зафиксированных смертей. За минувшие сутки выявили 6 183 новых случая, умерли 47 человек. Днем ранее оперштаб сообщил о 6571 случае заражения и 34 смертях.Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.
https://crimea.ria.ru/20220726/svodka-po-zabolevshim-i-umershim-ot-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1123958098.html
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распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии
В России резко выросло число пациентов с COVID-19

Оперштаб: резкий рост числа госпитализаций с COVID-19 зафиксирован в России

11:53 26.07.2022
 
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Медик использует пульсоксиметр - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.
"Количество госпитализаций за сутки составило 1 664 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 119,2%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 70 регионах. Снижение произошло в 14 регионах страны, ситуация осталась без изменений в одном субъекте РФ", - говорится в сообщении.
Кроме того, выросло количество зафиксированных смертей. За минувшие сутки выявили 6 183 новых случая, умерли 47 человек. Днем ранее оперштаб сообщил о 6571 случае заражения и 34 смертях.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.
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