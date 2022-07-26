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В России резко выросло число пациентов с COVID-19
В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.07.2022
В России резко выросло число пациентов с COVID-19
Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T11:53
2022-07-26T11:53
2022-07-26T11:53
распространение коронавируса в рф
российская федерация (россия, рф)
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.Кроме того, выросло количество зафиксированных смертей. За минувшие сутки выявили 6 183 новых случая, умерли 47 человек. Днем ранее оперштаб сообщил о 6571 случае заражения и 34 смертях.Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.
https://crimea.ria.ru/20220726/svodka-po-zabolevshim-i-umershim-ot-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1123958098.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии
В России резко выросло число пациентов с COVID-19
Оперштаб: резкий рост числа госпитализаций с COVID-19 зафиксирован в России