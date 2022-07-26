https://crimea.ria.ru/20220726/v-rossii-rezko-vyroslo-chislo-patsientov-s-covid-19-1123959477.html

В России резко выросло число пациентов с COVID-19

В России резко выросло число пациентов с COVID-19 - РИА Новости Крым, 26.07.2022

В России резко выросло число пациентов с COVID-19

Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T11:53

2022-07-26T11:53

2022-07-26T11:53

распространение коронавируса в рф

российская федерация (россия, рф)

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_81add6977c292cf897bdb34e1119efda.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Рост госпитализаций пациентов с коронавирусом зафиксирован в 70 регионах России. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.Кроме того, выросло количество зафиксированных смертей. За минувшие сутки выявили 6 183 новых случая, умерли 47 человек. Днем ранее оперштаб сообщил о 6571 случае заражения и 34 смертях.Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пик нынешнего подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией прогнозируется ориентировочно через месяц, рост числа случаев фиксируется по всему миру.

https://crimea.ria.ru/20220726/svodka-po-zabolevshim-i-umershim-ot-covid-19-v-krymu-i-sevastopole-1123958098.html

российская федерация (россия, рф)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

распространение коронавируса в рф, российская федерация (россия, рф), здравоохранение в россии