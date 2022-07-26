https://crimea.ria.ru/20220726/umer-odin-iz-ranenykh-pri-atake-ukrainy-na-kpp-v-bryanskoy-oblasti-1123961844.html
Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области
Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.07.2022
Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области
Один из раненых при атаке с территории Украины на пограничный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.07.2022
2022-07-26T14:29
2022-07-26T14:29
2022-07-26T14:32
брянская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:158:720:563_1920x0_80_0_0_eeb0015cf215ca9805f6c47cf3343fcf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один из раненых при атаке с территории Украины на пограничный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Атака на таможенный пункт пропуска в Севском районе была совершена со стороны Украины во вторник утром. С квадрокоптера на КПП было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела ранения получили четыре человека."К сожалению, один из пострадавших скончался", - написал он.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html
брянская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/15/1118854490_0:90:720:630_1920x0_80_0_0_cd784aad15c5aaa91d76f48e481213e5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области
Губернатор Богомаз: раненый при атаке ВСУ на погранпункт в Брянской области скончался
14:29 26.07.2022 (обновлено: 14:32 26.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один из раненых при атаке с территории Украины на пограничный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака на таможенный пункт пропуска в Севском районе была совершена со стороны Украины во вторник утром. С квадрокоптера на КПП было сброшено взрывное устройство.
В результате обстрела ранения получили четыре человека.
"К сожалению, один из пострадавших скончался", - написал он.
Он уточнил, что взрывное устройство беспилотник сбросил на склад временного хранения, находящийся в непосредственной близости от таможенного пункта.
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.