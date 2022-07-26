https://crimea.ria.ru/20220726/umer-odin-iz-ranenykh-pri-atake-ukrainy-na-kpp-v-bryanskoy-oblasti-1123961844.html

Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области

Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области - РИА Новости Крым, 26.07.2022

Умер один из раненых при атаке Украины на КПП в Брянской области

Один из раненых при атаке с территории Украины на пограничный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 26.07.2022

2022-07-26T14:29

2022-07-26T14:29

2022-07-26T14:32

брянская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Один из раненых при атаке с территории Украины на пограничный пункт пропуска "Троебортное" в Брянской области скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Атака на таможенный пункт пропуска в Севском районе была совершена со стороны Украины во вторник утром. С квадрокоптера на КПП было сброшено взрывное устройство. В результате обстрела ранения получили четыре человека."К сожалению, один из пострадавших скончался", - написал он.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220721/rossiyskie-voyska-nanesli-vsu-otvetnyy-udar-za-obstrel-khersona-1123912980.html

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)