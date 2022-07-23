https://crimea.ria.ru/20220723/sroki-spetsoperatsii-i-ugroza-udarov-po-krymu-top-novostey-nedeli-1123930450.html

Сроки спецоперации и угроза ударов по Крыму: топ новостей недели

Сроки спецоперации и угроза ударов по Крыму: топ новостей недели - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Сроки спецоперации и угроза ударов по Крыму: топ новостей недели

Каковы сроки и цели военной операции на Украине, могут ли ВСУ ударить по объектам в Крыму, зачем националисты били американскими HIMARS по Антоновскому мосту в... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T15:49

2022-07-23T15:49

2022-07-23T14:28

новости

крым

специальная военная операция рф на украине

крымский мост

дмитрий медведев

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Каковы сроки и цели военной операции на Украине, могут ли ВСУ ударить по объектам в Крыму, зачем националисты били американскими HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, сколько добровольцев из Крыма участвует в СВО, почему ушла из жизни Руслана Писанка. Недельный обзор популярных тем от РИА Новости Крым показал, какие инфоповоды были интересны в последние семь дней.На этой неделе наши читатели:…уточняли сроки СВОЛНР освобождена, но в других частях Украины военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации. Такое решение полностью укладывается в принципы Устава ООН, по которому страны имеют право на превентивную самооборону, заявил на этой неделе зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде. Относительно того, как будут развиваться события, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера".…оценивали риски по Крымскому мостуКрымский мост полностью защищен, но в случае попытки ударить по нему, Киев получит молниеносный жесткий ответ. Такое мнение выразил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, комментируя очередные угрозы Киева атаковать объекты в Крыму. Аналогичную позицию выразили сенатор от полуострова Ольга Ковитиди и депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. А зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев и вовсе пообещал Украине "очень быстрый и тяжелый Судный день" в случае ударов по Крыму.О возможности таких ударов на этой неделе заявили в Минобороны Украины и офисе президента Зеленского. Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Крымский мост станет объектом для атаки при появлении "первой технической возможности". Представитель главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий высказался, что Киев может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства против целей в Крыму.…считали прилеты американских "Химер" по Антоновскому мосту20 июля ВСУ выпустили 12 ракет из американской РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, восемь из них попали в цель, часть ракет перехвачена системами ПВО. В результате атаки пострадавших среди мирного населения нет, однако мосту нанесен серьезный ущерб. По словам экспертов, мост является стратегически важной переправой для снабжения российской военной группировки на правом берегу Днепра.…гордились добровольцами из КрымаВ спецоперации на Украине принимают участие добровольцы из Крыма, заявил на этой неделе постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов. По его словам речь идет о тысячах людей, которые по собственной воле воюют в рядах ВС РФ против украинских националистов.… прощались с Русланой Писанкой19 июля в возрасте 56 лет умерла известная украинская телеведущая, актриса Руслана Писанка. На момент смерти Писанка находилась в Германии, где у нее диагностировали тяжелое заболевание. О какой именно болезни идет речь не уточняется.

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крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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