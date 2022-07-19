https://crimea.ria.ru/20220719/skolko-krymchan-uchastvuyut-v-spetsoperatsii-na-ukraine-dobrovoltsami-1123891417.html

Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами

Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие... РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T11:22

2022-07-19T11:22

2022-07-19T11:24

специальная военная операция рф на украине

георгий мурадов

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие тысячи добровольцев из Крыма."Добровольцев (из Крыма, участвующих в специальной военной операции на Украине – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.

https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

крым

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, георгий мурадов, крым