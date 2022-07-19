https://crimea.ria.ru/20220719/skolko-krymchan-uchastvuyut-v-spetsoperatsii-na-ukraine-dobrovoltsami-1123891417.html
Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами
Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами
Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие... РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T11:22
2022-07-19T11:22
2022-07-19T11:24
специальная военная операция рф на украине
георгий мурадов
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123871915_0:171:3036:1879_1920x0_80_0_0_54beefa0b827715f92ac65a0df7d594c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие тысячи добровольцев из Крыма."Добровольцев (из Крыма, участвующих в специальной военной операции на Украине – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/11/1123871915_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_1aadbc256b303ce1dcfb130578e524af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
специальная военная операция рф на украине, георгий мурадов, крым
Сколько крымчан участвуют в спецоперации на Украине добровольцами
Мурадов: тысячи крымчан добровольцами участвуют в спецоперации на Украине
11:22 19.07.2022 (обновлено: 11:24 19.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что в спецоперации на Украине принимают участие тысячи добровольцев из Крыма.
"Добровольцев (из Крыма, участвующих в специальной военной операции на Украине – ред.) много, это тысячи людей", – сказал Мурадов в эфире программы "Соловьев Live".
Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах работают военно-гражданские администрации, начались расчеты в рублях, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.