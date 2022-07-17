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Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2022
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Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине - РИА Новости Крым, 17.07.2022
Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине
ЛНР освобождена, но в других частях Украины военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации, такое решение... РИА Новости Крым, 17.07.2022
2022-07-17T16:39
2022-07-17T16:43
специальная военная операция рф на украине
дмитрий медведев
политика
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ЛНР освобождена, но в других частях Украины военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации, такое решение полностью укладывается в принципы Устава ООН. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.Он подчеркнул, что цели и задачи СВО будут достигнуты, и это "когда-нибудь осознают те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием"."Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны, - заявил он. - Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливают этот режим, кто дает деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это не в интересах Европы в целом".Относительно того, как будут развиваться события, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера". "Президент об этом неоднократно говорил, есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции", - пояснил он.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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специальная военная операция рф на украине, дмитрий медведев, политика, российская федерация (россия, рф)
Медведев рассказал, когда закончится спецоперация на Украине

Медведев: спецоперация продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для России

16:39 17.07.2022 (обновлено: 16:43 17.07.2022)
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкДоставка боеприпасов в зону спецоперации
Доставка боеприпасов в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым. ЛНР освобождена, но в других частях Украины военная операция продолжится до тех пор, пока не будут сняты угрозы для Российской Федерации, такое решение полностью укладывается в принципы Устава ООН. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде.
"Это решение полностью укладывается в правила и принципы Устава ООН. Имея ввиду, что каждая страна имеет право на самооборону, причем у государства есть и право на превентивную самооборону", - цитирует Медведева РИА Новости.
Он подчеркнул, что цели и задачи СВО будут достигнуты, и это "когда-нибудь осознают те, кто "подкармливает" Киев деньгами и оружием".
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"Можете не сомневаться, цели этой операции - они будут достигнуты. Они связаны и с устранением угрозы, и с денацификацией руководства Украины, и с демилитаризацией, со снятием тех угроз, которые в непосредственном смысле существуют для нашей страны, - заявил он. - Я думаю, что это в какой-то момент осознают и те, кто сегодня подкармливают этот режим, кто дает деньги, поставляет военную технику для того, чтобы этот конфликт продолжался бесконечно, поскольку это не в интересах Европы в целом".
Относительно того, как будут развиваться события, Медведев отметил, что "такие действия не носят моментального характера".
"Президент об этом неоднократно говорил, есть определенные планы того, каким образом разворачиваются подобные операции", - пояснил он.
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Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеДмитрий МедведевПолитикаРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
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