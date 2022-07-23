https://crimea.ria.ru/20220723/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-23-iyulya-1123940254.html
Главные события и комментарии дня: 23 июля
Главные события и комментарии дня: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Главные события и комментарии дня: 23 июля
Объявление ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, заявления Орбана о проблемах Европы из-за антироссийских санкций, отказ США от поставок РСЗО Киеву,... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T20:03
2022-07-23T20:03
2022-07-23T18:19
главное за день
оспа обезьян
в мире
запорожская область
экономика
санкции против россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Объявление ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, заявления Орбана о проблемах Европы из-за антироссийских санкций, отказ США от поставок РСЗО Киеву, экономический прогноз о курсе рубля и удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС. Об этих и других новостях этого дня читайте в материале РИА Новости Крым.Вспышка оспы объявлена ЧСГлава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в субботу объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Он полагает, что оспа представляет высокий риск для Европы, для остальных же стран – умеренный.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. Сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах.США больше не играют в супергероевЗаявление Байдена о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров свидетельствуют о том, что США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди."Это должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супергероев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку", - заявила Ковитиди.Госдеп старается заработать на любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины, подытожила сенатор.Проигрыш Европы от своих же санкцийИз-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен", — заявил Орбан.По словам премьера, большая часть мира Европу демонстративно не поддержала. И сейчас эти страны – в выигрыше. Они занимаются внутренними делами, а не решением внешнеполитических проблем.Удар ВСУ по мосту на дамбе Каховской ГЭСУкраинские войска нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Эта транспортная артерия вместе с Антоновским мостом являются главными дорогами, соединяющими берега Днепра в Херсонской области."Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", - сказал он.Данные о пострадавших также не поступали.Прогноз курса рубляЦентробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в показателях 70-80 рублей за евро, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, снижение Банком России ключевой ставки до 8 % годовых значимый шаг, но не последний.Это повысит доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.Украина может потерять союзника в ЕССловакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Это произойдет в случае смены власти в стране, считает украинское издание "Европейская правда". В качестве аргумента авторы статьи приводят позицию лидера словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, который выступает с жесткой критикой передачи вооружения Украине."Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в материале.Спецоперация МЧС в СевастополеВ Севастополе спасатели эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Два взрывоопасных предмета были найдены накануне в разных районах города. Их идентифицировали как немецкую авиационную бомбу – SC-250 и советскую ФАБ-100.Специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения, однако для этого необходимо было обеспечить полную безопасность живущих рядом граждан.Местность оцепили, людей на автобусах перевезли в гостиницы, движение временно приостановили, после чего спецтранспортом осторожно подняли бомбы и транспортировали их на полигон. Операция по уничтожению прошла успешно.
https://crimea.ria.ru/20220723/senator-ob-otkaze-postavok-rszo-kievu-ssha-bolshe-ne-igrayut-v-supergeroev-1123936785.html
https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html
https://crimea.ria.ru/20220723/v-sevastopole-evakuirovali-pochti-90-chelovek-iz-za-naydennykh-aviabomb-1123936632.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
главное за день, оспа обезьян, в мире, запорожская область, экономика, санкции против россии
Главные события и комментарии дня: 23 июля
Главные события, заявления и комментарии дня: 23 июля
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Объявление ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, заявления Орбана о проблемах Европы из-за антироссийских санкций, отказ США от поставок РСЗО Киеву, экономический прогноз о курсе рубля и удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС.
Об этих и других новостях этого дня читайте в материале РИА Новости Крым.
Вспышка оспы объявлена ЧС
Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в субботу объявил вспышку оспы обезьян
чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Он полагает, что оспа представляет высокий риск для Европы, для остальных же стран – умеренный.
"Я решил, что глобальная вспышка оспы обезьян — чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение", — сказал он.
О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. Сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах.
США больше не играют в супергероев
Заявление Байдена о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров свидетельствуют о том, что США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Об этом заявила
сенатор Ольга Ковитиди.
"Это должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супергероев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку", - заявила Ковитиди.
Госдеп старается заработать на любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины, подытожила сенатор.
Проигрыш Европы от своих же санкций
Из-за антироссийских санкций Европа потеряла
уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен", — заявил Орбан.
По словам премьера, большая часть мира Европу демонстративно не поддержала. И сейчас эти страны – в выигрыше. Они занимаются внутренними делами, а не решением внешнеполитических проблем.
Удар ВСУ по мосту на дамбе Каховской ГЭС
Украинские войска нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС
, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Эта транспортная артерия вместе с Антоновским мостом являются главными дорогами, соединяющими берега Днепра в Херсонской области.
"Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", - сказал он.
Данные о пострадавших также не поступали.
Центробанк может понизить ключевую ставку
до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в показателях 70-80 рублей за евро, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, снижение Банком России ключевой ставки до 8 % годовых значимый шаг, но не последний.
"Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов", — сказал Абрамов.
Это повысит доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.
Украина может потерять союзника в ЕС
Словакия может отказаться
от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Это произойдет в случае смены власти в стране, считает украинское издание "Европейская правда". В качестве аргумента авторы статьи приводят позицию лидера словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, который выступает с жесткой критикой передачи вооружения Украине.
"Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в материале.
Спецоперация МЧС в Севастополе
В Севастополе спасатели эвакуировали почти 90 человек
из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Два взрывоопасных предмета были найдены накануне в разных районах города. Их идентифицировали как немецкую авиационную бомбу – SC-250 и советскую ФАБ-100.
Специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения, однако для этого необходимо было обеспечить полную безопасность живущих рядом граждан.
Местность оцепили, людей на автобусах перевезли в гостиницы, движение временно приостановили, после чего спецтранспортом осторожно подняли бомбы и транспортировали их на полигон. Операция по уничтожению прошла успешно.