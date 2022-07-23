https://crimea.ria.ru/20220723/glavnye-sobytiya-i-kommentarii-dnya-23-iyulya-1123940254.html

Главные события и комментарии дня: 23 июля

Главные события и комментарии дня: 23 июля - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Главные события и комментарии дня: 23 июля

Объявление ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, заявления Орбана о проблемах Европы из-за антироссийских санкций, отказ США от поставок РСЗО Киеву,... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T20:03

2022-07-23T20:03

2022-07-23T18:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Объявление ВОЗ вспышки оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, заявления Орбана о проблемах Европы из-за антироссийских санкций, отказ США от поставок РСЗО Киеву, экономический прогноз о курсе рубля и удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС. Об этих и других новостях этого дня читайте в материале РИА Новости Крым.Вспышка оспы объявлена ЧСГлава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в субботу объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения. Он полагает, что оспа представляет высокий риск для Европы, для остальных же стран – умеренный.О выявлении первого случая заражения оспой обезьян в России в Роспотребнадзоре заявили 12 июля. Сейчас в мире зарегистрировано около 16 тысяч случаев оспы обезьян в более чем 75 странах.США больше не играют в супергероевЗаявление Байдена о неготовности передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров свидетельствуют о том, что США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди."Это должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супергероев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку", - заявила Ковитиди.Госдеп старается заработать на любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины, подытожила сенатор.Проигрыш Европы от своих же санкцийИз-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен", — заявил Орбан.По словам премьера, большая часть мира Европу демонстративно не поддержала. И сейчас эти страны – в выигрыше. Они занимаются внутренними делами, а не решением внешнеполитических проблем.Удар ВСУ по мосту на дамбе Каховской ГЭСУкраинские войска нанесли удар по мосту в районе Каховской ГЭС, электростанция не пострадала, критических разрушений на мосту нет, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.Эта транспортная артерия вместе с Антоновским мостом являются главными дорогами, соединяющими берега Днепра в Херсонской области."Был нанесен удар по Новой Каховке, есть дырки в мосту, который находится на дамбе возле Каховской ГЭС. Мост не разрушен. Дамба не пострадала", - сказал он.Данные о пострадавших также не поступали.Прогноз курса рубляЦентробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в показателях 70-80 рублей за евро, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов. По его словам, снижение Банком России ключевой ставки до 8 % годовых значимый шаг, но не последний.Это повысит доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.Украина может потерять союзника в ЕССловакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Это произойдет в случае смены власти в стране, считает украинское издание "Европейская правда". В качестве аргумента авторы статьи приводят позицию лидера словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, который выступает с жесткой критикой передачи вооружения Украине."Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в материале.Спецоперация МЧС в СевастополеВ Севастополе спасатели эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб времен Великой Отечественной войны. Два взрывоопасных предмета были найдены накануне в разных районах города. Их идентифицировали как немецкую авиационную бомбу – SC-250 и советскую ФАБ-100.Специалисты разрешили выполнить перевозку опасных предметов на спецполигон для уничтожения, однако для этого необходимо было обеспечить полную безопасность живущих рядом граждан.Местность оцепили, людей на автобусах перевезли в гостиницы, движение временно приостановили, после чего спецтранспортом осторожно подняли бомбы и транспортировали их на полигон. Операция по уничтожению прошла успешно.

https://crimea.ria.ru/20220723/senator-ob-otkaze-postavok-rszo-kievu-ssha-bolshe-ne-igrayut-v-supergeroev-1123936785.html

https://crimea.ria.ru/20220723/vsu-nanesli-udar-po-mostu-na-dambe-kakhovskoy-ges-1123935009.html

https://crimea.ria.ru/20220723/v-sevastopole-evakuirovali-pochti-90-chelovek-iz-za-naydennykh-aviabomb-1123936632.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, оспа обезьян, в мире, запорожская область, экономика, санкции против россии