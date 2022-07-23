https://crimea.ria.ru/20220723/evropa-v-bede-orban-chestno-ozvuchil-problemy-es-iz-za-sanktsiy-protiv-rf-1123938434.html

"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ

"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ - РИА Новости Крым, 23.07.2022

"Европа в беде": Орбан честно озвучил проблемы ЕС из-за санкций против РФ

Из-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T14:52

2022-07-23T14:52

2022-07-23T14:49

венгрия

в мире

европейский союз

сша

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Из-за антироссийских санкций Европа потеряла уже четыре правительства, при этом от необдуманной политики ЕС страдают обычные люди. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в румынском городе Бэиле-Тушнад."Стратегия Запада подобна машине со спущенными шинами на всех четырех колесах <...> Европа в беде — экономической и политической, жертвами стали четыре правительства: британское, болгарское, итальянское и эстонское <…> Люди столкнутся с резким повышением цен", — цитирует Орбана РИА Новости.Премьер указал на то, что большая часть мира Европу демонстративно не поддержала. И сейчас они занимаются внутренними делами, а не решением внешнеполитических проблем."Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, арабский мир — все в стороне от этого конфликта, они занимаются своими делами", — отметил Орбан.Он полагает, что Европе нужна новая стратегия в украинском конфликте. И хотя Венгрии не стоит питать иллюзий, что она сможет повлиять на весь Запад, для нее важно открыто заявить о своей позиции, отметил Орбан."Необходима новая стратегия, целью которой был бы мир и формулирование хорошего предложения о мире. Задача ЕС состоит не в том, чтобы занять чью-либо сторону, а в том, чтобы встать между Россией и Украиной", — добавил премьер.Орбан также выразил уверенность, что урегулирование ситуации на Украине возможно только после переговоров России с США, а Европа уже упустила свой шанс на посредничество. Это произошло потому, что она не смогла обеспечить выполнение минских соглашений.США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова >>"Россия хочет гарантий безопасности, поэтому закончить военные действия могут только переговоры России и США. Пока не будет российско-американских переговоров, не будет и мира. Мы, европейцы, не можем быть посредниками в этом, потому что упустили свой шанс. Мы упустили его, когда после Крыма в 2014 году были минские соглашения с гарантиями Франции и Германии, но... к сожалению, не удалось обеспечить их выполнение. И русские больше не хотят с нами вести переговоры", - сказал Орбан.Вместе с тем он не исключил, что украинский конфликт может положить конец западному господству, и вскоре наступит новый – многополярный – миропорядок.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву, заморозив российские активы на сотни миллиардов долларов, отключив банки от системы SWIFT. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, среди которых — эмбарго на уголь и нефть. Все это уже обернулось проблемами для самого Запада, спровоцировав резкий рост инфляции и цен на продукты и бензин.На этом фоне Орбан не раз критиковал европейскую политику санкций, заявляя, что этими ограничениями ЕС сделал хуже, прежде всего, себе. Венгрия же пытается избежать негативных последствий.

https://crimea.ria.ru/20220723/ukraine-predrekli-poteryu-soyuznika-v-es-1123935468.html

https://crimea.ria.ru/20220722/evrosoyuz-priznal-zaporozhskuyu-oblast-chastyu-rossii--vga-1123925015.html

https://crimea.ria.ru/20220705/es-zhdut-massovye-bunty-migrantov-iz-za-antirossiyskikh-sanktsiy--ekspert-1123745722.html

https://crimea.ria.ru/20220622/antirossiyskie-sanktsii-udarili-po-ssha-priznal-bayden-1123625601.html

венгрия

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, в мире, европейский союз, сша, санкции против россии