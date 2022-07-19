https://crimea.ria.ru/20220719/ssha-s-pustoy-kanistroy-i-protyanutoy-rukoy-ne-strashny-kitayu--zakharova-1123893463.html

США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова

США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова - РИА Новости Крым, 19.07.2022

США "с пустой канистрой и протянутой рукой" не страшны Китаю – Захарова

Вашингтон не сможет заставить Пекин "платить дорогую цену" за обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений, поскольку Китай кредитоспособен РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T13:19

2022-07-19T13:19

2022-07-19T13:19

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

в мире

китай

сша

российская федерация (россия, рф)

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Вашингтон не сможет заставить Пекин "платить дорогую цену" за обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений, поскольку Китай кредитоспособен и независим, а экономика США удерживается "сомнительными бухгалтерскими уловками". Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что возможный обход антироссийских санкций или предоставление России вооружений со стороны Китая "дорого обойдутся" Пекину.При этом Вашингтон, по ее мнению, напротив, удерживает свою экономику исключительно на американских военных базах там, где они есть, ответственном поведении по-настоящему независимых стран, где их нет, а также на госпереворотах в различных точках мира. Все это не говорит о финансовой состоятельности Штатов, которые много лет ничего не производят и имеют долг в 30 триллионов долларов, который нечем погашать:"Лет десять назад американский министр финансов Тимоти Гайтнер чудесно сформулировал причины, по которым США не объявляет себя банкротом: "Мне приходится применять различные бухгалтерские уловки в качестве мер для предотвращения дефолта", - написала Захарова.Также она предостерегла Вашингтон от новых ошибок, напомнив обещание президента США Джо Байдена сделать "изгоя" из Саудовской Аравии:"Не забывайте, три года назад лично Байден объявил, что "заставит Королевство заплатить цену и превратит их в изгоев", а теперь с пустой канистрой и протянутой рукой поехал на поклон к наследному принцу бен Салману, который проявил себя государственным деятелем и во имя мировой стабильности соблаговолил принять президента экономически несостоятельной страны. Я бы сравнила политико-экономические системы США и Британии с обанкротившимися аристократами, которые всю собственность заложили по несколько раз, всем должны, а от благополучной жизни отказаться никак не могут. И единственное их спасение – доброе отношение окружающих и держателей их долгов. Только вы не аристократы. Так, мещане", - написала дипломат.

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https://crimea.ria.ru/20220714/ssha-sozdayut-globalnoe-nato-protiv-kitaya--ekspert--1123836076.html

https://crimea.ria.ru/20220620/rekordnyy-uroven-kitay-uvelichil-import-nefti-iz-rossii-1123590126.html

китай

сша

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), в мире, китай, сша, российская федерация (россия, рф), санкции против россии