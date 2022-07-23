https://crimea.ria.ru/20220723/kogda-kurs-rublya-stanet-prezhnim--prognoz-sovfeda-1123937236.html

Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда

Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда

Центробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T13:10

2022-07-23T13:10

2022-07-23T13:10

российская федерация (россия, рф)

совет федерации

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Центробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в показателях 70-80 рублей за евро. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.Банк России в пятницу внезапно понизил ключевую ставку сразу на 1,5 %, до 8 % годовых. Аналитики не прогнозировали такого значительного понижения, самые смелые из ранее высказанных предположений были на уровне 8,5%. Однако Абрамов выразил уверенность, что ставка продолжит снижаться и к концу года зафиксируется на докризисном показателе.Это повысит доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств."Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств", — отметил сенатор.Снижение ставки отразится и на курсе рубля, убежден он.

https://crimea.ria.ru/20220720/spada-ne-budet-dokhody-kryma-v-etom-godu-vyrosli-na-17-mlrd-rubley-1123904513.html

https://crimea.ria.ru/20220706/kakim-mozhet-byt-kurs-rublya-k-oseni--prognoz-eksperta-1123757074.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), совет федерации, экономика