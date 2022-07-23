https://crimea.ria.ru/20220723/kogda-kurs-rublya-stanet-prezhnim--prognoz-sovfeda-1123937236.html
Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда
Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда
Центробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T13:10
2022-07-23T13:10
2022-07-23T13:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Центробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в показателях 70-80 рублей за евро. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.Банк России в пятницу внезапно понизил ключевую ставку сразу на 1,5 %, до 8 % годовых. Аналитики не прогнозировали такого значительного понижения, самые смелые из ранее высказанных предположений были на уровне 8,5%. Однако Абрамов выразил уверенность, что ставка продолжит снижаться и к концу года зафиксируется на докризисном показателе.Это повысит доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств."Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств", — отметил сенатор.Снижение ставки отразится и на курсе рубля, убежден он.
https://crimea.ria.ru/20220720/spada-ne-budet-dokhody-kryma-v-etom-godu-vyrosli-na-17-mlrd-rubley-1123904513.html
https://crimea.ria.ru/20220706/kakim-mozhet-byt-kurs-rublya-k-oseni--prognoz-eksperta-1123757074.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), совет федерации, экономика
Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда
Сенатор Абрамов: курс рубля может вернуться к прежним значениям до конца 2022 года
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Центробанк может понизить ключевую ставку до докризисного уровня в 5% уже до конца года, а вслед за этим можно ожидать возврат к прежнему курсу рубля в показателях 70-80 рублей за евро. Такое мнение в комментарии РИА Новости выразил зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов.
Банк России в пятницу внезапно понизил ключевую ставку сразу на 1,5 %, до 8 % годовых. Аналитики не прогнозировали такого значительного понижения, самые смелые из ранее высказанных предположений были на уровне 8,5%. Однако Абрамов выразил уверенность, что ставка продолжит снижаться и к концу года зафиксируется на докризисном показателе.
"Убежден, что ключевая ставка будет снижаться еще несколько раз и достигнет к осени, максимум до конца года, докризисного уровня в пять процентов", — сказал Абрамов.
Это повысит доступность кредитов не только для населения, но и для промышленности и экономики, что будет способствовать развитию отечественных производств.
"Снижение ключевой ставки необходимо, чтобы кредиты были доступными, чтобы экономика работала, а предприятия брали кредиты на организацию производств", — отметил сенатор.
Снижение ставки отразится и на курсе рубля, убежден он.
"Скорее всего, будет возвращаться к прежним значениям и курс рубля. Мы настолько сейчас укрепили рубль, что заниматься производством стало нерентабельно — легче все привезти из Китая, а не производить самим. Это очень опасно, экономика снова попадет в зависимость, от которой мы наконец стали уходить. Кроме того, это чревато ростом безработицы", — заключил сенатор.