https://crimea.ria.ru/20220723/ukraine-predrekli-poteryu-soyuznika-v-es-1123935468.html

Украине предрекли потерю союзника в ЕС

Украине предрекли потерю союзника в ЕС - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Украине предрекли потерю союзника в ЕС

Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на украинское издание "Европейская правда" сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T10:29

2022-07-23T10:29

2022-07-23T10:13

украина

в мире

санкции против россии

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на украинское издание "Европейская правда" сообщает РИА Новости.Братислава может изменить политический вектор и сменить проукраинский курс, если в стране произойдет смена власти на досрочных выборах, предполагают авторы статьи. В качестве аргумента они приводят позицию лидера словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, который выступает с жесткой критикой передачи вооружения Украине."Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в материале.СМИ полагает, что новое правительство Словакии может по аналогии с Венгрией выступить против введения эмбарго на российский газ."Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта", — пишет ЕП.И предотвратить такую ситуацию Киев может лишь направив в Братиславу "нового и мотивированного" украинского посла, заключают авторы статьи.Санкции против России введены в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты ряд пакетов санкций, которые некоторое время пытались блокировать некоторые государства, в частности Венгрия.

https://crimea.ria.ru/20220715/deneg-net-es-sokraschaet-pomosch-kievu-1123851951.html

https://crimea.ria.ru/20220713/ukraina-ne-vyzhivet-bez-deneg-zapada--vlasti-1123828891.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, санкции против россии, политика