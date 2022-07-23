Рейтинг@Mail.ru
Украине предрекли потерю союзника в ЕС - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220723/ukraine-predrekli-poteryu-soyuznika-v-es-1123935468.html
Украине предрекли потерю союзника в ЕС
Украине предрекли потерю союзника в ЕС - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Украине предрекли потерю союзника в ЕС
Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на украинское издание "Европейская правда" сообщает... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T10:29
2022-07-23T10:13
украина
в мире
санкции против россии
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_0:103:3276:1946_1920x0_80_0_0_1b25005877f8e90ef3250d03d68017fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на украинское издание "Европейская правда" сообщает РИА Новости.Братислава может изменить политический вектор и сменить проукраинский курс, если в стране произойдет смена власти на досрочных выборах, предполагают авторы статьи. В качестве аргумента они приводят позицию лидера словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, который выступает с жесткой критикой передачи вооружения Украине."Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в материале.СМИ полагает, что новое правительство Словакии может по аналогии с Венгрией выступить против введения эмбарго на российский газ."Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта", — пишет ЕП.И предотвратить такую ситуацию Киев может лишь направив в Братиславу "нового и мотивированного" украинского посла, заключают авторы статьи.Санкции против России введены в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты ряд пакетов санкций, которые некоторое время пытались блокировать некоторые государства, в частности Венгрия.
https://crimea.ria.ru/20220715/deneg-net-es-sokraschaet-pomosch-kievu-1123851951.html
https://crimea.ria.ru/20220713/ukraina-ne-vyzhivet-bez-deneg-zapada--vlasti-1123828891.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/04/1123134568_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_dd4d4d569f85858da80c7cd3aa02f4d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, в мире, санкции против россии, политика
Украине предрекли потерю союзника в ЕС

СМИ: Словакия может отказаться от поставок оружия Украине и поддержки санкций против РФ

10:29 23.07.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл – РИА Новости Крым. Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на украинское издание "Европейская правда" сообщает РИА Новости.
Братислава может изменить политический вектор и сменить проукраинский курс, если в стране произойдет смена власти на досрочных выборах, предполагают авторы статьи. В качестве аргумента они приводят позицию лидера словацкой парламентской оппозиции и партии "Курс — социальная демократия" Роберта Фицо, который выступает с жесткой критикой передачи вооружения Украине.
Евро - РИА Новости, 1920, 15.07.2022
15 июля, 11:38
Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву
"Смена власти в Словакии, вероятно, приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки", — говорится в материале.
СМИ полагает, что новое правительство Словакии может по аналогии с Венгрией выступить против введения эмбарго на российский газ.
"Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта", — пишет ЕП.
Табличка на здании министерства финансов Украины в Киеве. - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
13 июля, 13:22
Украина не выживет без денег Запада – власти
И предотвратить такую ситуацию Киев может лишь направив в Братиславу "нового и мотивированного" украинского посла, заключают авторы статьи.
Санкции против России введены в ответ на военную операцию на Украине, которая проводится с 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты ряд пакетов санкций, которые некоторое время пытались блокировать некоторые государства, в частности Венгрия.
 
УкраинаВ миреСанкции против РоссииПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:10Когда курс рубля станет прежним – прогноз Совфеда
12:34Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
12:13В Севастополе эвакуировали почти 90 человек из-за найденных авиабомб
11:54ЧП в аквапарке Анапы: девять человек в больнице
11:37Ливни, подтопления и смерч: непогода обрушилась на Краснодарский край
11:13Оперативно о COVID-19 в Крыму и Севастополе: сводка за сутки
10:56Пьяное ДТП в Севастополе: двое в больнице
10:29Украине предрекли потерю союзника в ЕС
10:00В Крыму стартовали показы отечественной "Выжившей"
09:35ВСУ нанесли удар по мосту на дамбе Каховской ГЭС
09:30В Херсоне прощаются с "грабительскими тарифами" на ЖКХ
09:12На выходные в Крыму объявлено штормовое предупреждение
08:45"Сахарная" привычка: как победить свою зависимость
08:23Диетолог назвал продукты, которые помогут в борьбе с плохим холестерином
08:01Готов ли Симферополь к обильным осадкам – мнение
03:30Власти Херсонской области назвали бредом план ВСУ наступать на регион
00:01В Крыму сухо и тепло: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 23 июля
21:59Главные события и комментарии дня: 22 июля
21:21Кому опасно есть помидоры
Лента новостейМолния