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Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев - РИА Новости Крым, 23.07.2022
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Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T12:34
2022-07-23T12:36
специальная военная операция рф на украине
сша
украина
европейский союз
в мире
ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Байден не готов передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны.Она уверена, что такое заявление должно отрезвить "горячие головы" в Киеве.Сенатор отметила, что Госдеп старается заработать а любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины."В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны", - отметила сенатор.
https://crimea.ria.ru/20220721/nazvany-tseli-baydena-na-ukraine-1123911939.html
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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специальная военная операция рф на украине, сша, украина, европейский союз, в мире, ольга ковитиди
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев

Сенатор Ковитиди: отказ США поставлять Киеву дальнобойные РСЗО отрезвит "горячие головы"

12:34 23.07.2022 (обновлено: 12:36 23.07.2022)
 
© GIUSEPPE CACACEАмериканская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
Американская ракетная установка M142 . Фото GIUSEPPE CACACE / AFP
© GIUSEPPE CACACE
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Байден не готов передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны.
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Она уверена, что такое заявление должно отрезвить "горячие головы" в Киеве.

"Заявление Салливана должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супергероев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку", - заявила Ковитиди РИА Новости.

Сенатор отметила, что Госдеп старается заработать а любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины.
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"В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны", - отметила сенатор.
 
Специальная военная операция РФ на УкраинеСШАУкраинаЕвропейский СоюзВ миреОльга Ковитиди
 
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