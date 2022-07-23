https://crimea.ria.ru/20220723/senator-ob-otkaze-postavok-rszo-kievu-ssha-bolshe-ne-igrayut-v-supergeroev-1123936785.html

Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев

Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев - РИА Новости Крым, 23.07.2022

Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев

США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по... РИА Новости Крым, 23.07.2022

2022-07-23T12:34

2022-07-23T12:34

2022-07-23T12:36

специальная военная операция рф на украине

сша

украина

европейский союз

в мире

ольга ковитиди

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Байден не готов передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны.Она уверена, что такое заявление должно отрезвить "горячие головы" в Киеве.Сенатор отметила, что Госдеп старается заработать а любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины."В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны", - отметила сенатор.

https://crimea.ria.ru/20220721/nazvany-tseli-baydena-na-ukraine-1123911939.html

https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html

сша

украина

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специальная военная операция рф на украине, сша, украина, европейский союз, в мире, ольга ковитиди