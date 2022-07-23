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Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев - РИА Новости Крым, 23.07.2022
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по... РИА Новости Крым, 23.07.2022
2022-07-23T12:34
2022-07-23T12:34
2022-07-23T12:36
специальная военная операция рф на украине
сша
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ольга ковитиди
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Байден не готов передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны.Она уверена, что такое заявление должно отрезвить "горячие головы" в Киеве.Сенатор отметила, что Госдеп старается заработать а любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины."В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны", - отметила сенатор.
https://crimea.ria.ru/20220721/nazvany-tseli-baydena-na-ukraine-1123911939.html
https://crimea.ria.ru/20220721/otvet-na-himars-chto-mogut-amerikanskie-rszo-i-kak-im-protivostoyat-1123923265.html
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специальная военная операция рф на украине, сша, украина, европейский союз, в мире, ольга ковитиди
Сенатор об отказе поставок РСЗО Киеву: США больше не играют в супергероев
Сенатор Ковитиди: отказ США поставлять Киеву дальнобойные РСЗО отрезвит "горячие головы"
12:34 23.07.2022 (обновлено: 12:36 23.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. США больше не хотят играть в "русскую рулетку" и изображать супергероев. Так ответила сенатор Ольга Ковитиди на заявление советника президента Америки по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что Байден не готов передать Киеву ракеты для систем залпового огня дальностью в 300 километров, поскольку стремится избежать третьей мировой войны.
Она уверена, что такое заявление должно отрезвить "горячие головы" в Киеве.
"Заявление Салливана должно отрезвить определенные "горячие головы" на Украине. Похоже, США больше не хочется изображать "супергероев", бесстрашно играющих в "русскую рулетку", - заявила Ковитиди РИА Новости.
Сенатор отметила, что Госдеп старается заработать а любых политических раскладах, но это не устраивает Европу, которая уже открыто выражает обеспокоенность поставками оружия для Украины.
"В ЕС понимают, чем больше США вооружают Украину, тем меньше шансов у России спасти Европу от этой никому не нужной войны", - отметила сенатор.