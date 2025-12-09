https://crimea.ria.ru/20251209/tsinizm-i-zakon-budut-li-ukraintsev-massovo-vysylat-iz-es-1151487363.html

Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕС

Цинизм и закон: будут ли украинцев массово высылать из ЕС

Скандал с казнокрадством на Украине может повлиять на процесс экстрадиции украинцев из ЕС. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог и... РИА Новости Крым, 09.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Скандал с казнокрадством на Украине может повлиять на процесс экстрадиции украинцев из ЕС. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился политолог и журналист Юрий Светов.По его словам, с началом специальной военной операции России на Украине к украинцам за рубежом – причем, как в Европе, так и в США – было долгое время слишком лояльное отношение, порой выходящее за рамки разумного, а то и законного."И когда Трамп (Дональд, президент США – ред.) занялся мигрантами в Соединенных Штатах, то больше всего крика было поднято по поводу украинцев. Хотя почему, собственно, украинцы отличаются от тех мигрантов, которые прибыли в США из латиноамериканских, африканских или азиатских государств? Они должны подчиняться тем же миграционным законам", – прокомментировал Светов.Эксперт полагает, что такое отношение дало украинцам обманчивое "ощущение избранности". И то, что сегодня беженцам из Украины в Америке и Европе начинают закручивать гайки, вполне объяснимо, учитывая прежде всего условия, на которых соответствующие документы о поддержке принимались в той или иной стране, считает он.Помимо этого, решения о лишении украинцев льгот объясняется тем, как они обустраивают свою жизнь за рубежом, заметил он.Так, например, по некоторым данным, в Германии только 30% украинских беженцев нашли себе какую-о работу, тогда как остальные живут на пособия, сказал Светов. А в Монако поразительное количество роскошных автомобилей с украинскими номерами на дорогах, и этим наблюдением не случайно совсем недавно поделился сын президента США Дональд Трамп – младший, сказал политолог."И история с казнокрадством ближайшего окружения Зеленского (Владимир, глава киевского режима – ред.), конечно, тоже вызвала вопрос. Ведь деньги были украдены не только украинскими чиновниками – ясно, что к этому причастны и американские, и западноевропейские чиновники, депутаты Европарламента и так далее", – добавил эксперт.Украину ждет самая тяжелая зима: как это повлияет на ход СВОЭстония ранее дала понять, что будет экстрадировать военнообязанных граждан Украины мужского пола на родину. А в Германии решения об экстрадиции граждан Украины уже принимались после того, как те нарушали закон. В частности, еще в начале 2025 года суд ФРГ разрешил выслать из страны украинца, которого обвинили в том, что он оскорблял правоохранителя и угрожал ему.В ноябре, Венгрия призвала остановить помощь Украине из-за процветания в ней коррупции, в том числе во власти – соответствующее заявление сделал министр иностранных дел и торговли страны Петер Сийярто.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева ранее высказала мнение о том, что большинство украинских беженцев-мужчин призывного возраста в Европе ждет принудительное возвращение на родину и мобилизация в ВСУ, а значительная часть оставшихся в ЕС украинцев окажется на социальном дне.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам Эстония выдаст Киеву сбежавших украинцев США закрыли въезд в страну для мигрантов из Украины

