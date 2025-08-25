https://crimea.ria.ru/20250825/polsha-otmenila-sotsvyplaty-nerabotayuschim-ukraintsam-1148966940.html
Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам, пишет РИА Новости.По словам польского президента, то же касается и медицинского обслуживания граждан Украины."Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", – пояснил он.При этом Навроцкий предложил новый законопроект, по которому социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Польский лидер напомнил, что предложенные им изменения являются частью его предвыборной программы.ООН ранее урезала программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Президент Польши Кароль Навроцкий не стал продлевать закон о предоставлении социальных выплат и бесплатного медицинского обеспечения неработающим украинцам, пишет РИА Новости.
"Я своего мнения не меняю и убежден, что "800+"(социальная выплата - ред.) положена только тем украинцам, которые работают", – заявил Навроцкий на брифинге в понедельник, поясняя принятое им решение о наложении вето на соответствующий закон, который действовал несколько лет и требовал продления каждые полгода.
По словам польского президента, то же касается и медицинского обслуживания граждан Украины.
"Получается так, что граждане Украины, которые не платят отчисления в Фонд здравоохранения, находятся в привилегированном положении по отношению к гражданам Польши. Поэтому я не подписал закон о помощи гражданам Украины в таком виде", – пояснил он.
При этом Навроцкий предложил новый законопроект, по которому социальные выплаты и бесплатное медицинское обслуживание будут получать только те граждане, которые легально работают в Польше и платят налоги. Польский лидер напомнил, что предложенные им изменения являются частью его предвыборной программы.
ООН ранее урезала
программы финансирования беженцев с Украины. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на представителя организации в стране Каролину Линдхольм Билли, такое решение связано с приостановкой финансирования со стороны США и других западных доноров. Она утонила, что были остановлены программы психосоциальной поддержки, предоставление материалов для временного жилья и денежной помощи.
