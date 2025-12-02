https://crimea.ria.ru/20251202/stadiya-prinyatiya-ukraintsev-nachali-gotovit-k-priznaniyu-porazheniya-1151365548.html

Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения

Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения

Украине придется смириться с тактическим поражением, чтобы строить будущее. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках так называемого форума... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T20:39

2025-12-02T20:39

2025-12-02T22:03

дмитрий кулеба

мнения

новости

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/00/140053_0:439:1367:1208_1920x0_80_0_0_3219882c39b8e48a3320a0e551cd7e1d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украине придется смириться с тактическим поражением, чтобы строить будущее. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках так называемого форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".Он пояснил, что тактическое поражение "в моменте будет неприятно", а в качестве "стратегической победы" предложил воспринимать то, что Украина и украинцы "достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить как государство и как нацию", что, по его словам, якобы, было целью РФ. Также экс-министр считает невозможным строить будущее Украины без осознания и принятия правды о поражении.21 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называл текущий момент самым сложным в истории страны и признал, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине началась в Кремле во вторник вечером. О готовности Москвы к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей российский лидер заявлял 27 ноября. Президент также указал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнениеПереговоры США и Украины: о чем была встреча во ФлоридеТрамп сделал заявление о переговорах по Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий кулеба, мнения, новости, украина