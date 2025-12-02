Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
Украине придется признать тактическое поражение - Кулеба
20:39 02.12.2025 (обновлено: 22:03 02.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украине придется смириться с тактическим поражением, чтобы строить будущее. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках так называемого форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".
"Будет очень сложно смириться с реальностью. Нас ждет очень трудное время, когда нам, наконец, придется признать очень тяжелую правду… Впереди у Украины тактическое поражение", – говорит Кулеба на видео, которое распространили украинские СМИ.
Он пояснил, что тактическое поражение "в моменте будет неприятно", а в качестве "стратегической победы" предложил воспринимать то, что Украина и украинцы "достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить как государство и как нацию", что, по его словам, якобы, было целью РФ. Также экс-министр считает невозможным строить будущее Украины без осознания и принятия правды о поражении.
"Когда мы ее признаем, она будет чрезвычайно для нас болезненной, но мы сможем строить будущее. Потому что пока мы эту правду не признаем, мы не сможем строить нормального будущего. Отказ признавать реальность будет тянут нас назад", – констатировал он.
21 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называл текущий момент самым сложным в истории страны и признал, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине началась в Кремле во вторник вечером. О готовности Москвы к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей российский лидер заявлял 27 ноября. Президент также указал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
