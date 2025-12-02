Рейтинг@Mail.ru
Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/stadiya-prinyatiya-ukraintsev-nachali-gotovit-k-priznaniyu-porazheniya-1151365548.html
Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
Украине придется смириться с тактическим поражением, чтобы строить будущее. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках так называемого форума... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T20:39
2025-12-02T22:03
дмитрий кулеба
мнения
новости
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/00/140053_0:439:1367:1208_1920x0_80_0_0_3219882c39b8e48a3320a0e551cd7e1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украине придется смириться с тактическим поражением, чтобы строить будущее. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках так называемого форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".Он пояснил, что тактическое поражение "в моменте будет неприятно", а в качестве "стратегической победы" предложил воспринимать то, что Украина и украинцы "достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить как государство и как нацию", что, по его словам, якобы, было целью РФ. Также экс-министр считает невозможным строить будущее Украины без осознания и принятия правды о поражении.21 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называл текущий момент самым сложным в истории страны и признал, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине началась в Кремле во вторник вечером. О готовности Москвы к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей российский лидер заявлял 27 ноября. Президент также указал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнениеПереговоры США и Украины: о чем была встреча во ФлоридеТрамп сделал заявление о переговорах по Украине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/14/00/140053_0:417:1367:1442_1920x0_80_0_0_17b327044368dba180611e0e72343575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий кулеба, мнения, новости, украина
Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения

Украине придется признать тактическое поражение - Кулеба

20:39 02.12.2025 (обновлено: 22:03 02.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украине придется смириться с тактическим поражением, чтобы строить будущее. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках так называемого форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".

"Будет очень сложно смириться с реальностью. Нас ждет очень трудное время, когда нам, наконец, придется признать очень тяжелую правду… Впереди у Украины тактическое поражение", – говорит Кулеба на видео, которое распространили украинские СМИ.

Он пояснил, что тактическое поражение "в моменте будет неприятно", а в качестве "стратегической победы" предложил воспринимать то, что Украина и украинцы "достаточно сильны, чтобы не позволить себя уничтожить как государство и как нацию", что, по его словам, якобы, было целью РФ. Также экс-министр считает невозможным строить будущее Украины без осознания и принятия правды о поражении.

"Когда мы ее признаем, она будет чрезвычайно для нас болезненной, но мы сможем строить будущее. Потому что пока мы эту правду не признаем, мы не сможем строить нормального будущего. Отказ признавать реальность будет тянут нас назад", – констатировал он.

21 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к народу Украины. На видео, размещенном в его ТГ-канале, Зеленский называл текущий момент самым сложным в истории страны и признал, что Украине придется принять большинство пунктов мирного плана из 28 пунктов, одобренного президентом США Дональдом Трампом.
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа по вопросу урегулирования конфликта на Украине началась в Кремле во вторник вечером. О готовности Москвы к серьезному обсуждению плана США по урегулированию на Украине, который может быть положен в основу будущих договоренностей российский лидер заявлял 27 ноября. Президент также указал, что признание Крыма и новых регионов России является одним из ключевых моментов украинского урегулирования, этот вопрос должен быть предметом переговоров РФ и США.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
 
Дмитрий КулебаМненияНовостиУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:07Звонки от служб и "вредные" ссылки: мошенники украли у крымчан 14,5 млн
21:5717 человек ранены в столкновении двух авто и автобусов под Арзамасом
21:43Бастрыкин взял на контроль дело об убийстве ребенка в Крыму
21:22В Запорожской области наказали аграриев за запрещенные вещества
21:14Экс-глава Совмина АРК украл из Крыма 7 тысяч уникальных артефактов
20:54Отмена скидок на маркетплейсах - мнения за и против
20:44Шесть беспилотников сбили над Крымом за три часа
20:39Стадия принятия: украинцев начали готовить к признанию поражения
20:28Защищает ли вакцинация от разных штаммов гриппа
20:04В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа
19:51Медузы из бухты Ласпи уже не выйдут: что привело к их скоплению
19:37В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к дому
19:24Роскомнадзор за месяц отразил более тысячи DDoS-атак из-за рубежа
19:10В Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
18:57Не выйти на самих себя: о чем молчит Запад по атаке на российский танкер
18:33Готовы прямо сейчас: Путин ответил Европе на заявления о войне с Россией
18:12Россия расширит удары по портам на Украине и может отрезать ее от моря
18:10Путин: бюджет России обеспечит полное финансирование ключевых приоритетов
17:48Годовая инфляция в России к концу декабря будет ниже 6% - Путин
17:44Вопросы границ решаются сейчас на поле боя российскими военными – мнение
Лента новостейМолния